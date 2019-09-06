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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milyonlarca doları kabul etmedi

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Trump yönetiminin uluslararası krize neden olan İran’a ait tankerin kaptanına milyonlarca dolar teklif ettiği, kaptanın ise oralı olmadığı ortaya çıktı.

ABD’nin, geçen ay Cebelitarık’ta el konulduktan sonra serbest bırakılan İran’a ait Adrian Darya 1 (eski adıyla Grace-1) isimli tankerin kaptanına, tankerin ABD’nin el koyabileceği bir alana yönlendirilmesi karşılığında milyonlarca dolar para teklif ettiği ortaya çıktı. Financial Times’ın haberini doğrulayan ABD Dışişleri Bakanlığı, tankerin kaptanına para teklifinin bizzat ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook tarafından yapıldığını duyurdu. Buna göre Hook, 26 Ağustos’ta tankerin Hindistan vatandaşı kaptanı Akhilesh Kumar’a gönderdiği ilk e-postada, “Size iyi haberlerim var” diyerek, ‘milyonlarca dolarlık’ teklifini sundu. Kaptandan cevap alamayan Hook, ikinci e-postada Kumar’ı tehdit ederek, “Bu parayla istediğiniz gibi bir hayat sürebilir ve yaşlılıkta rahat edebilirsiniz. Bu kolay yolu seçmezseniz hayat sizin için çok daha zor olur” dedi. Kaptan Kumar ise Hook’un teklifine yanıt vermedi.

GARDİYANA BENZETTİ

Bu arada İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesine yaptırımlar getiren ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’ni (OFAC) gardiyana benzetti. Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “OFAC bir gardiyandan başka bir şey değil. Cezanı ertelemek için başvuruyorsun küstahlık sebebiyle hücreye atılıyorsun. Tekrar talep edince kendini darağacında buluyorsun. ABD’nin ekonomik terörizmini hafifletmenin tek yolu sonunda kendini celladın ilmeğinden kurtarmaya karar vermekten geçiyor” dedi.

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