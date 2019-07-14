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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA./FOTO: AFP
14.07.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

Milyonlar sokağa inmişti... Banliyölere sıçradı

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Milyonlar sokağa inmişti... Banliyölere sıçradı

Hong Konglu 10 binden fazla kişi Sha Tin kentinde protesto yürüyüşü düzenleyerek, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Yöneticisi Carrie Lam'in istifasını istedi.

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  • Hong Kongda protestocular banliyöye indi
  • Hong Kongda protestocular banliyöye indi
  • Hong Kongda protestocular banliyöye indi
  • Hong Kongda protestocular banliyöye indi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Suçluların Çin’e iade edilmesi yasa tasarısı nedeniyle Hong Kong’da geçtiğimiz bir ay içinde milyonlarca insan, sokakları işgal etti. Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam'in yasa tasarısının “ölü” olduğunu ve rafa kaldırdıklarını ifade etmesine rağmen, halk tatmin olmadı.

BANLİYÖLERE İNDİLER

Tasarının iptal edilmesi üzerine protestocular bu sefer de Lam’in istifa etmesi için gösteriler düzenlemeye başladı. Slognkarı atan kalabalık, yerel halkın dikkatini çekmek için bu hafta finans merkezleri yerine, banliyölerde yürüyüş düzenledi. Bu haftaki protesto yürüyüşü, yüksek sıcaklığa rağmen Hong Kong’un Sha Tin kentinde düzenlendi. Son haftalarda yapılan protestoların şiddetini arttırmasıyla Polis, göz yaşartıcı gaz kullanırken, bazı protestocular polise taşla karşılık veriyor.

KARMAŞAYA NEDEN OLDU

Bu haftadaki gösterilerin de yasa dışı ilan edilmesi nedeniyle polisle çatışan göstericiler, yoğun baskı nedeniyle bölgedeki AVM'lerin içine sığındı. AVM'lere giren polisin göstericileri gözaltına almaya çalışması, Pazar günü olması nedeniyle kalabalık olan AVM'lerde karmaşaya neden oldu. Tutuklanmak istemeyen göstericiler polise saldırırken, karmaşada çok sayıda polis ve gösterici yaralandı.

"ÇİN’E HİÇ GÜVENİMİZ YOK"

Protestolara katılanların çoğunu gençlerin oluşturmasına rağmen sokağa çıkmış olan 73 yaşındaki Jennie Kwan, “Bu günlerde Çin’e hiç güvenimiz yok, bu yüzden protestolar yapılıyor” dedi. Kwan ayrıca İngiltere’nin bölgeyi Çin’e devrederken 50 yıl boyunca değişim yapmama ve karışmama şartını hatırlatarak, “50 yıl boyunca değişim olmayacağı sözünü vermediler mi? Ve yine de hepimiz değişiklikleri gördük. 70 küsur yaşına bastım. Politikadan ne anlarım? Ancak politika bize geldi” ifadelerini kullandı.

Ancak Çin hükümeti, Hong Kong’un iç işlerine karşıtlığını reddetmesine rağmen, birçok bölge sakini özgürlüklerin erozyona uğradığı hakkında endişe duyuyor.

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