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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 13:39,Son Güncelleme:/

Bakan Akar, James Jeffrey'i kabul etti

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Bakan Akar, James Jeffrey'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve James Jeffrey'i kabul ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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