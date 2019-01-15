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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.01.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar Belarus'ta

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Milli Savunma Bakanı Akar Belarus'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Minsk'te, Belarus Savunma Sanayi Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Pantus, Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Akar Belarusta

İlk olarak Bağımsızlık Sarayı'na giden Bakan Akar burada Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren basına kapalı görüşmenin ardından Akar, Belaruslu gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülke cumhurbaşkanlarının destekleriyle yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınacağını belirtti.

Türkiye ve Belarus arasında hem askeri eğitim, iş birliği hem de savunma sanayi konularında mevcut çalışmaların gelecek dönemde de olumlu ve somut sonuçlar vereceğini ifade eden Bakan Akar, "Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin çok daha gelişeceğine inanıyoruz." dedi.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Bakan Akar daha sonra Belarus Silahlı Kuvvetleri Merkez Orduevi'ne geçti. Burada Belarus Savunma Bakanı Korgeneral Andrey Ravkov'un karşıladığı
Bakan Akar için resmi tören düzenlendi. Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Resmi geçit sonrasında Akar ve Ravkov heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerin başlangıcında konuşan Akar, sözlerine, ilk defa ziyaret ettiği Belarus'ta gösterilen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Türkiye ve Belarus arasında dostane ilişkilerin olduğunu ifade eden Akar, "Ülkelerimiz arasındaki sadece askeri ve savunma alanındaki değil, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer tüm alanlardaki ilişkilerde da sağlanan ivmeden memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Belarus Savunma Bakanı Korgeneral Ravkov ise Akar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu ziyaretin iki ülkenin savunma alanındaki iş birliğine ivme kazandıracağını belirten Ravkov, diğer alanlarda da Türkiye ve Belarus arasında önemli ilişkilerin olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından görüşmeler basına kapalı devam etti. 

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