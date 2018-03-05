‘Milli marşa cinsiyet ayarı yapılsın’

Federal Aile İşleri Bakanlığı’ndaki Fırsat Eşitliği Komiseri Kristin Rose-Möhring, milli marşta ‘baba vatanı’ ibaresinin anavatandan bahsetmediği için cinsiyet eşitliğine aykırı olduğunu, bu kelimelerin yerine ‘memleket vatan’ denilebileceğini, ‘kardeşçe el ve kalp ile’ sözlerinde ise erkek kardeşin anlatıldığını bunu yerine de ‘cesurca kalple el ele’ ibarelerinin kullanmasını teklif etti.

‘Almanya Şarkısı’nın ilk kıtasındaki “Almanya, Alman her şeyin üzerinde” ibaresi, 1952 yılında Nazi dönemini anımsattığı için çıkarılmıştı.

Avusturya da 2012 yılında milli marşında “Sen büyük erkek çocukların vatanısın” ibaresi yerine “Sen büyük erkek ve kız çocukların vatanısın” şeklinde değişiklik yapmıştı. Kanda parlamentosu ise milli marşlarını “Bütün erkek çocukların içinde vatan sevgisi uyandır” yerine “Hepimizin içine vatan sevgisi uyandır” diye değiştirmişti.