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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
13.04.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Milli boksörden Belçika polisine ’işkence’ iddiası

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Milli Boksör Enes Refik Çiftçi (21), Hollanda’da yapacağı hazırlık maçı öncesi gittiği Belçika’da havalimanında 8 saat boyunca polis tarafından gözaltında tutulduğunu, yemek ve su verilmeyip, fiziki ve psikolojik şiddette bulunulduğunu iddia ederek, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Gri pasaportu bulunmasına karşın ülkeye alınmadığını belirten Çiftçi, Belçika polisinin kendisini Ürdün’e göndermekle tehdit ettiğini söyledi.

Balıkesirli boksör Enes Refik Çiftçi, Dünya Boks Şampiyonluğu kemer karşılaşması öncesi Hollandada bugün Xavier Kohlen ile hazırlık müsabakası yapmak için dünÿuçakla Belçikaya gitti. Buradan karayoluyla Hollanda’ya geçmeyi planlayan Çiftçi, gri pasaportu olmasına ve gerekli tüm belgelerinin bulunmasına karşın Charleroi Havalimanında polis tarafından ülkeye alınmadı.

Daha önce birçok kezÿmilli sporcu olarak yurt dışında ringlere çıkan Çiftçi, polis tarafından 8 saat alıkonulduğunu söyledi. Çiftçi, "Havalimanında gri pasaportumla giriş yapmak için polisin yanına gittim. Bana bu pasaportla ülkeye giremeyeceğimi söyleyerek bir odaya aldılar. Oradan da başka bir oda ve sonrasında bir hücreye koydular. İçeride tutulduğum sürece sürekli bir soğuk, bir de sıcak havaya maruz bıraktılar. Ardından beni kafesli arabaya alıp, 1,5 saatlik mesafedeki Brüksel'e götürdüler. O gün beni orda tutup, sabah yeniden kapalı kafesli araba ile tekrar havalimanı getirip, oradan ülkeme geri gönderdiler" dedi.

ÜRDÜN’E GÖNDERMEKLE TEHDİT ETTİLER

Yapılan kötü muamele nedeniyle psikolojik çöküş yaşadığını ifade eden Çiftçi, Orada uygulanan sıcak ve soğuk hava uygulaması nedeniyle hasta oldum. Hücredeyken su istediğimde cumhurbaşkanımızın ismini vererek çeşitli işaretler yaptılar, tehditlerde bulundular. Üstüme yürüdüler, kolumu çevirip darp etmeye kalktılar. Gücüm yetmesine rağmen karşılık vermedim. Yemek kesinlikle vermediler. Aç ve susuz bir şekilde beklettiler. Promatörlerim orada beni karşılayacaklardı ama beni göremediler. Daha önce de defalarca kez yurt dışına gittim. Gri pasaporta vize sordular, vize gerekmediği halde. Beni vize nedeniyle geri gönderdiler. Bir kağıt imzalatmak istediler. Kağıdı imzalamazsam beni Türkiye yerine Ürdüne göndermekle tehdit ettiler. Ben de kağıdı imzalamak zorunda kaldım" diye konuştu.

BELÇİKA POLİSİ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Çiftçinin avukatı Fatih Erkol ise, "Kendisine su bile verilmemiş, ayrıca Belçika polisi tarafından fiziki işkence uygulanmıştır. Eli-kolu bükülerek, tahrik edilerek çeşitli şekillerde fiziki ve psikolojik işkenceye maruz kalmıştır. Bu suç bir Türk vatandaşına karşı işlendiği için, nerede işlenirse işlensin, mağdur Türk vatandaşı olduğu için Türkiye'nin yargılama yetkisi vardır. Karakola giderek makamlara suç duyurusunda bulunduk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de tazminat davası açacağız. Çünkü olay kamu görevlileri tarafından yapılmaktadır ve de kesinlikle hukukumuza göre işkencedir" dedi.

ASIL SEBEBİN SİYASİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Fransız parlamentere tepki gösterdiğini, Belçika’nın da Fransa’nın uydusu bir devlet olduğunu söyleyen Avukat Erkol, şöyle konuştu:

"Daha önce de Belçika'da yaşanan bazı tatsız olaylar vardı. Türk vatandaşlarının üzerine köpeklerle saldırmıştı Belçika polisi. Sistematik olarak Türk vatandaşlarına dış ülkelerde bir saldırı var. Bugün çok başarılı bir milli boksörümüzün maç öncesi başına gelen olay, her Türk vatandaşının başına gelebilir. O yüzden biz hukuki yollara başvurup, hakkımızı arayacağız. Gri ve yeşil pasaporta kesinlikle vize istenmez. Vize olmadığı bahanesiyle kendisi sınır dışı ediliyor. Tabiki asıl sebebin biz siyasi olduğunu düşünmekteyiz. Diplomatik krizden dolayı olmaktadır. Özellikle boksörümüzün üzerinde psikolojik baskı da kurulmaya çalışılması bunu göstermektedir"

Avukatıyla birlikte Kuva-yi Milliye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olan Çiftçi,ÿsevk edildiği hastanede darp raporu aldıktan sonra da suç duyurusunda bulundu..

 

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