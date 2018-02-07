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    Milletvekilleri baş sağlığı için Türkiye’den geldi

    İHA
    07.02.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Esslingen kentinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Öztürk Ailesi’ne AK Partili ve CHP’li milletvekilleri başsağlığı ziyaretinde bulunarak taziyelerini bildirdiler.

    OĞLUNU, gelinini ve iki torununu kaybeden Salih Öztürk bu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi ve CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyuoğlu ve Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Württemberg Bölge Başkanı Cahit Öner’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

    Evlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Turgay Öztürk (29), Filiz Öztürk (29), Mete Öztürk (5) ve Minel Öztürk’ün cenazeleri, DİTİB’e bağlı Stuttgar Feuerbach Yeni Cami’de kılınacak namazın ardından memleketleri Trabzon’a gönderilecek. Cenazeler Trabzon’un Düzköy ilçesi Çalköy Mahallesi’nde toprağa verilecek.

    Etiketler: Öztürk Ailesi , taziye ziyareti , CHP ve AK Parti , Avrupa'dan haberler
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