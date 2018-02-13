Milletvekili sigara kaçakçılığından yargılanıyor

JAN Ulrich Weiss, 5 milyon 800 bin euro değerindeki sigaraları kaçak yollarla İngiltere’ye sokmakla suçlanıyor. Hakim karşısına çıkan Weiss (42) için savcı 10 yıla kadar hapis cezası istiyor. Weiss, 2013 yılında suç ortaklarıyla birlikte iki kamyon dolusu sigarayı İngiltere’ye göndermekle suçlanıyor.

Hollanda’dan yola çıkan sigara yüklü kamyonlar Belçika üzerinden İngiltere’ye giderken gümrük kapısında yakalanmıştı. Bu olaydan dolayı mahkum olan bir sanık, sigara kaçakçılığını Weiss ile birlikte yaptıklarını söylemişti. Weiss mahkemede suçlamaları reddederken, kaçakçılıkla ilgili bir bilgisinin olmadığını ileri sürdü.