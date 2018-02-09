Milisler YPG’yi ABD onları vurdu

SURİYE’nin doğusunda petrol zengini Deyrizor’da savaş kızıştı. Geçen yıl SDG’nin DEAŞ’tan aldığı petrol sahalarını ele geçirmek için hamle yapan Esad yanlısı milisler, buradaki bir SDG karargâhına saldırdı. Aynı karargâhta ABD askerleri de bulunuyordu. ABD’li askeri yetkililer, Suriye lideri Beşar Esad yanlısı 500 kadar savaşçının, havan topları, tanklar ve roketlerle, SDG’yi hedef aldığını ve kendilerinin de ortaklarını korumak üzere harekete geçtiklerini bildirdi.

ABD ve SDG, havadan ve karadan milislere saldırı düzenledi. Amerikalı yetkililer, Esad yanlısı milislerden yaklaşık 100 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Suriye devlet televizyonu da Amerikan uçaklarının bombardımanını doğruladı ve onlarca ölü olduğunu aktardı. Devlet televizyonu, ölenlerin asker değil milis olduğu bilgisini de paylaştı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Esad yanlısı güçlerin can kaybının 45 olduğunu ve hava saldırısının Haşham yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.

PETROL VE GAZ KAVGASI

Gözlemevi’nin Başkanı Rami Abdülrahman, rejim yanlısı güçlerin, bölgedeki kilit önemdeki Ömer petrol sahasını ve büyük gaz tesisini ele geçirmek üzere SDG’ye saldırdığı yorumunda bulundu. Gözlemevi, SDG’ye saldırı düzenleyenlerin Esad yanlısı yerel aşiret savaşçıları ve Afgan Şii milislerden oluştuğunu duyurdu.

DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyonun Sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon, rejim yanlısı güçlerin, provokasyon olmadan saldırdığını ve buna savunma kapsamında cevap verdiklerini söyledi. Amerikalı yetkililer, Ruslara bilgi de verildiğini bildirdi.

MOSKOVA’DAN TEPKİ

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, “Hadiseler ABD’nin Suriye’deki gerçek amacını bariz şekilde ortaya koymuştur. ABD’nin amacı DEAŞ ve benzer teröristlerle mücadele değil, petrol rezervlerinin bulunduğu bölgeyi denetimi altında tutmaktır” dendi.

ŞAM: SAVAŞ SUÇU

Şam rejimi ise koalisyonun saldırısını “savaş suçu ve insanlığa karşı suç” olarak nitelendirdi. Suriye Dışişleri, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği iki mektupta, “Saldırı, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı ABD’nin kirli niyetlerini yansıtıyor” diye yazdı.

RUS ELÇİ: PYD DIŞLANMAMALI

Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Kinşak, Rusya’nın, PYD’nin Suriye hakkında yapılan herhangi bir müzakereden dışlanmasına karşı olduğunu söyledi. Sputnik’in haberine göre Kinşak, “PYD’nin herhangi bir görüşme formatından dışlanmasının, beklenenin aksine, zararlı olacağına inanıyoruz. Hmeymim’deki Rus uzlaştırma merkezi kanalıyla da olmak üzere, PYD ile sürekli olarak temastayız” dedi. Diğer taraftan Kinşak, PYD’nin, Suriye’nin kuzeyinde 2016’da tek taraflı federasyon ilan etmesi nedeniyle ülke içindeki siyasal arenada da tecrit edildiğine işaret etti.

MENBİÇ’TEKİ ABD GENERALİ: ‘SDG MASADA BİR KOLTUK KAZANDI’





DEAŞ’la mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD’li komutanı Paul E. Funk, önceki gün Türkiye’nin operasyon düzenlemeyi planladığı Suriye’nin Menbiç kentinde yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin burada kalacağını söyledi. Korgeneral Funk’ın en dikkat çeken ifadelerinden biri terör örgütü YPG’nin yer aldığı SDG ile ilgili oldu. Funk, “Suriye Demokratik Güçleri’nin liderliğine çok güveniyorum. Kimse yapamazken, Rakka’yı geri aldılar. Bence bu onlara masada bir koltuk kazandırdı” oldu.

‘GÖREV TANIMIM SAVAŞ’

Funk, gazetecilerin Türkiye’nin Menbiç’teki Amerikan güçlerine karşı uyarıları hakkındaki yorumlarını sorması üzerine “Endişe etmiyorum. Endişe etmek iş tanımımda yok. Benim işim savaşmak” ifadelerini kullandı. Funk, CNN televizyonunun muhabirinin “Burada olanlarla ilgili en büyük endişeniz ne peki” şeklindeki sorusuna ise “Yanlış hesaplama” cevabını verdi. Muhabir, “Eğer bu iki taraf açık bir çatışmaya girerse ne yaparsınız” diye ekleyince Amerikalı komutan tansiyonu düşürmeye çalışacaklarını söyledi.

‘AGRESİF YANIT VERİRİZ’

New York Times gazetesi de Amerikalı iki generalin araçlarına normalden büyük Amerikan bayrakları takarak Menbiç’te cephe hattına gittiğine işaret edip fotoğraf yayınladı. Tümgeneral Jamie Jarrand, “Buradaki pozisyonumuzdan gururluyuz, herkesin de bunu bilmesini istiyoruz” dedi. Funk ise “Eğer bizi vurursanız, biz de agresif şekilde yanıt veririz. Kendimizi savunuruz” ifadesini kullandı. Menbiç’te generallere eşlik eden DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon ise Twitter’dan ziyareti ‘harika seyahat’ diye niteledi.