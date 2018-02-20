Milis güçlerinin Afrin provası

LÜBNAN merkezli Şii Hizbullah grubunun yönettiği askeri medya birimi, Suriye rejimi yanlısı güçlerin Afrin’e girmeye başladığını öne sürdü. Suriye devlet televizyonu da rejim yanlısı milislerin Afrin’e giriş anını yayınladı. Suriye resmi haber ajansı, milislerin giriş yaptığı noktaya Türk ordusunun top ateşi açtığını bildirdi.

Suriye devlet televizyonu da Türk ordusunun, milis konvoyu Afrin’e girdikten sonra giriş noktasına top atışı yaptığını ve bazı gazetecilerin vurulan bölge civarından uzaklaşmak zorunda kaldığını kaydetti. Suriye televizyonu görüntülerinde silahlarla donatılmış yaklaşık 20 araç görüldü. İngiliz haber ajansı Reuters, Hizbullah kaynaklarına dayanarak milislerin Afrin’e Halep’in kuzeyindeki Nubul kasabası yakınında el-Ziyara geçiş noktasından girdiğini duyurdu.

Sosyal medyada da Afrin’e doğru giden Suriye rejimi yanlısı güçler olduğu ileri sürülen grupların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde askeri kamuflaj giymiş güçlerin, Suriye bayrağı çekilmiş onlarca araç ve ağır silahlarla hareket ettiği görüldü. İçlerinden bazılarının ‘Tek Suriye, tek Suriye’ diye slogan attığı duyuldu. Devlet televizyonuna konuşan bir rejim yanlısı, “Afrin’e oradaki halkımıza tek bir halk olduğumuzu söylemeye geldik” diye konuştu.

AA: GERİ ÇEKİLDİLER

Anadolu Ajansı, daha sonra Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı grupların, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekildiğini bildirdi.

SANA Ajansı, Afrin’e giriş yapan milisleri “halk güçleri” diye niteledi. Suriye’de Şii güçlerin rejim ve İran tarafından desteklendiği biliniyor.

Suriye Devlet televizyonu Türkiye’nin topçu atışı olduğunu iddia ettiği bu görüntüleri yayınladı.

YPG: BİZ DAVET ETTİK

Terör örgütü YPG’nin sözcüsü Nuri Mahmud ise hükümet güçlerini Afrin’e kendilerinin davet ettiğini söyledi. Mahmud, “Suriye hükümeti, görev çağrısına cevap verdi ve askeri birimlerini sınıra konuşlandırmak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve sınırlarının savunmasında yer almak üzere gönderdi” dedi.