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Mike Pompeo’dan Özil’e destek
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uygur politikası nedeniyle Çin’i eleştiren Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil’e destek verdi.
Twitter’dan paylaştığı mesajında “Çin Komünist Partisi Mesut Özil ve Arsenal’in maçlarını tüm sezon boyunca yasaklayabilir. Ancak gerçek galip gelecektir” yorumunu yaptı. ABD’li bakan, “Komünist Parti Uygurlar ve diğer dini inançlara uyguladığı insan hakları ihlallerini gizleyemez” dedi. Özil’in eleştirisi üzerine Çin, pazar günkü Arsenal maçını yayınlamamıştı.
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