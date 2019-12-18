Mike Pompeo’dan Özil’e destek

Twitter’dan paylaştığı mesajında “Çin Komünist Partisi Mesut Özil ve Arsenal’in maçlarını tüm sezon boyunca yasaklayabilir. Ancak gerçek galip gelecektir” yorumunu yaptı. ABD’li bakan, “Komünist Parti Uygurlar ve diğer dini inançlara uyguladığı insan hakları ihlallerini gizleyemez” dedi. Özil’in eleştirisi üzerine Çin, pazar günkü Arsenal maçını yayınlamamıştı.