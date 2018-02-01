Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Mihraç Ural’ın iadesi istendi

    Mihraç Ural’ın iadesi istendi

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 23:12 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti milletvekilleriyle toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere Soçi Zirvesi’ni değerlendirdi.

    Çavuşoğlu, zirveye katılan, Reyhanlı katliamının sorumlusu olduğu iddia edilen Mihraç Ural’la ilgili şunları söyledi: “Rusya’dan izahat istedik. Bu şahsın tutuklanıp, Türkiye’ye iade edilmesini istedik. Bu terörist kırmızı bültenle de aranıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bundan duyduğumuz rahatsızlığı açık ve net bir şekilde iletti. Öyle görünüyor ki sahte belgelerle ülkeye girmiş.”

    MACRON’A ‘İŞGAL’ TEPKİSİ

    Fransa lideri Emmanuel Macron’un Zeytin Dalı harekatı için “İşgale dönüşmesin” sözlerini de eleştiren Çavuşoğlu, “Biz Fransa değiliz, gidip Cezayir’i işgal edelim. Hatırlatmayı bile hakaret sayarız. İkiyüzlülük yapmasınlar” diye konuştu. Macron ise dün Tunus’ta Çavuşoğlu’nun sözlerini şöyle değerlendirdi: “Türk Dışişleri Bakanı’nın tepkisi muhtemelen (harekâtın) sınırı korumanın ötesine geçmeyeceği, Türkiye’nin bugün tuttuğu pozisyonlardan daha ileri gitme niyetinin olmadığı ya da bölgede uzun süreli kalmayacağı anlamına geliyor.”

    Etiketler: Mihraç Ural , Rusya , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri