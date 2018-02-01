Mihraç Ural’ın iadesi istendi

Çavuşoğlu, zirveye katılan, Reyhanlı katliamının sorumlusu olduğu iddia edilen Mihraç Ural’la ilgili şunları söyledi: “Rusya’dan izahat istedik. Bu şahsın tutuklanıp, Türkiye’ye iade edilmesini istedik. Bu terörist kırmızı bültenle de aranıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bundan duyduğumuz rahatsızlığı açık ve net bir şekilde iletti. Öyle görünüyor ki sahte belgelerle ülkeye girmiş.”

MACRON’A ‘İŞGAL’ TEPKİSİ

Fransa lideri Emmanuel Macron’un Zeytin Dalı harekatı için “İşgale dönüşmesin” sözlerini de eleştiren Çavuşoğlu, “Biz Fransa değiliz, gidip Cezayir’i işgal edelim. Hatırlatmayı bile hakaret sayarız. İkiyüzlülük yapmasınlar” diye konuştu. Macron ise dün Tunus’ta Çavuşoğlu’nun sözlerini şöyle değerlendirdi: “Türk Dışişleri Bakanı’nın tepkisi muhtemelen (harekâtın) sınırı korumanın ötesine geçmeyeceği, Türkiye’nin bugün tuttuğu pozisyonlardan daha ileri gitme niyetinin olmadığı ya da bölgede uzun süreli kalmayacağı anlamına geliyor.”