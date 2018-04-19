Migren ağrısını bloke eden iğne
MİGRENE karşı yeni geliştirilen, insülin iğneleri gibi hastanın kendisine enjekte ettiği bir ilaç, tedavide umut verdi.
Novartis UK ilaç şirketi baş bilim şefi Dr. Mark Toms, yeni ilacın migrene karşı önemli bir aşama olduğunu iddia etti. Yeni terapi, ‘Erenumab’ adlı bir antikorun migrenli hastaya enjekte edilmesi esasına dayanıyor. Beyinde bir reseptörü hedef alarak ağrı sinyallerini bloke eden ilaç, 250 hastanın yüzde 30’unda 3 ayda ağrıyı yarı yarıya azalttı.
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