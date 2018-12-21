Mide implantı tok tutacak
ABD’de mideye takılan ve beyni tok olduğu konusunda uyaran bir implant geliştirildi.
ABD’de Wisconsin-Madison Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada geliştirilen 1 cm boyutundaki cihaz, obezite için umut ışığı oldu. İlk olarak farelerde denenen implant, beyne kişinin tok olduğu yönünde sinyal göndererek sadece 15 gün içinde farelerin yüzde 38 oranında kilo kaybetmelerini sağladı.
Araştırmayı yöneten bilim insanları, implantın beyne gönderdiği sinyallerin gıda tüketimini kontrol etmek için kişinin sahip olduğu doğal tepkimeleri harekete geçirdiğini belirtti.
KİLO KONTROLÜNDE DEVRİM NİTELİĞİNDE
Araştırmacılar, implantın insanlar için kullanılmaya başlandığında kilo kontrolü konusunda devrim niteliğinde bir gelişme olacağını savunuyor. Obezite sorunu, cihazın geliştirildiği ABD’de yaklaşık 93 milyon kişiyi etkiliyor.
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