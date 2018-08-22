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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
22.08.2018 - 00:03, Son Güncelleme:

Microsoft: ’Süslü Ayı’yı engelledik

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Microsoft: ’Süslü Ayı’yı engelledik

ABD’li yazılım devi Microsoft, 6 Kasım’daki ara seçimler öncesinde ABD’li siyasi grupları hedef alan Rus hükümeti ile bağlantılı bir hacker saldırısını önlediklerini duyurdu.

Şirketin açıklamasında sanal saldırıyı planlayanların Strontium, Fancy Bear (Süslü Ayı) ve APT28 adlarıyla da anılan internet korsanları grubuna mensup oldukları belirtildi. Rus hükümeti ile bağlantılı bir grup tarafından oluşturulan sahte bir web sitesi üzerinden, Amerikalı muhafazakâr örgütlerden Hudson Enstitüsü ve Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü’nün hedef alındığı kaydedildi. Microsoft Başkanı Brad Smith blog yazısında, “2018’deki ara seçimler nedeniyle ABD’deki siyasi partilerle ilişkide bulunan gruplara yönelik bu tip güvenlik tehditlerinin artmasından endişeliyiz” ifadelerini kullandı.

KREMLİN YALANLADI
Rus yetkililer iddiaları ‘asılsız’ oldukları gerekçesiyle reddetti. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, “söz konusu hacker’ların kim olduğunu”nun ve ABD seçim sistemini nasıl değiştireceklerinin belirsiz olduğunu ifade etti. İddialar, ara seçimlerde yeniden seçilmek için yarışan Missouri’den Demokrat Parti adayı Senatör Claire McCaskill’in Senato’daki bilgisayarına Rus hacker’ların sızma girişimi olayından haftalar sonra geldi.

ABD’DEN RUSYA’YA YENİ YAPTIRIMLAR
ABD Hazine Bakanlığı, iki Rus vatandaşı, bir Rus ve bir Slovakya şirketini “ABD’yi hedef alan siber faaliyetlerinde Moskova’ya yardım ettikleri” gerekçesiyle yaptırım listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, Rusya’nın siber saldırılarının ABD için tehdit oluşturduğuna işaret edildi. Açıklamada, Moskova’ya siber aktivitelerinde yardım ettikleri gerekçesiyle Saint Petersburg merkezli Vela-Marine Ltd ve Slovakya merkezli Lacno S.R.O. adlı iki firmanın yanı sıra iki Rus vatandaşının da yaptırım listesine eklendiği belirtildi. Bakanlık, BM’nin Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle iki Rus gemi taşımacılığı şirketine ve altı gemiye de yaptırım kararı aldı.

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