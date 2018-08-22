Microsoft: ’Süslü Ayı’yı engelledik
ABD’li yazılım devi Microsoft, 6 Kasım’daki ara seçimler öncesinde ABD’li siyasi grupları hedef alan Rus hükümeti ile bağlantılı bir hacker saldırısını önlediklerini duyurdu.
Şirketin açıklamasında sanal saldırıyı planlayanların Strontium, Fancy Bear (Süslü Ayı) ve APT28 adlarıyla da anılan internet korsanları grubuna mensup oldukları belirtildi. Rus hükümeti ile bağlantılı bir grup tarafından oluşturulan sahte bir web sitesi üzerinden, Amerikalı muhafazakâr örgütlerden Hudson Enstitüsü ve Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü’nün hedef alındığı kaydedildi. Microsoft Başkanı Brad Smith blog yazısında, “2018’deki ara seçimler nedeniyle ABD’deki siyasi partilerle ilişkide bulunan gruplara yönelik bu tip güvenlik tehditlerinin artmasından endişeliyiz” ifadelerini kullandı.
KREMLİN YALANLADI
Rus yetkililer iddiaları ‘asılsız’ oldukları gerekçesiyle reddetti. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, “söz konusu hacker’ların kim olduğunu”nun ve ABD seçim sistemini nasıl değiştireceklerinin belirsiz olduğunu ifade etti. İddialar, ara seçimlerde yeniden seçilmek için yarışan Missouri’den Demokrat Parti adayı Senatör Claire McCaskill’in Senato’daki bilgisayarına Rus hacker’ların sızma girişimi olayından haftalar sonra geldi.
ABD’DEN RUSYA’YA YENİ YAPTIRIMLAR
ABD Hazine Bakanlığı, iki Rus vatandaşı, bir Rus ve bir Slovakya şirketini “ABD’yi hedef alan siber faaliyetlerinde Moskova’ya yardım ettikleri” gerekçesiyle yaptırım listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, Rusya’nın siber saldırılarının ABD için tehdit oluşturduğuna işaret edildi. Açıklamada, Moskova’ya siber aktivitelerinde yardım ettikleri gerekçesiyle Saint Petersburg merkezli Vela-Marine Ltd ve Slovakya merkezli Lacno S.R.O. adlı iki firmanın yanı sıra iki Rus vatandaşının da yaptırım listesine eklendiği belirtildi. Bakanlık, BM’nin Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle iki Rus gemi taşımacılığı şirketine ve altı gemiye de yaptırım kararı aldı.
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