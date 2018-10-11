Michael Kasırgası tropik fırtınaya dönüştü
ABD'de etkili olan Michael Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Ulusal Kasırga Merkezi, Michael Kasırgası'nın tropik fırtınaya dönüştüğünü açıkladı.
ABD'nin güneydoğusunda etkili olan Michael Kasırgası'ndan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, kasırganın tropik fırtınaya dönüştüğü duyuruldu.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, dün Florida kıyılarına ulaşan Michael Kasırgası'nın şiddetinin saatte 115 kilometreye düştüğü bu nedenle tropik fırtına halini aldığı kaydedildi.
Yetkililer, Georgia eyaletine bağlı Macon kentinin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusuna ulaşan tropik fırtınanın "halen öngörülemez hasarlara yol açabileceği" uyarısını yaptı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Kasırga nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Georgia'nın Seminole kenti Acil Durum Yönetimi Direktörü Travis Brooks, kentte bir çocuğun kasırga nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Florida eyaletinde de akşam saatlerinde bir kişi, ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
500 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ
Yetkililer kasırga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde 500 bin kişiye elektrik verilemediğini açıkladı.
Yerel saat ile bugün öğleden sonra Atlas Okyanusu'na ulaşması ve karadan uzaklaşması beklenen Michael'in toplamda 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.
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