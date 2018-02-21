Mia’nın katil zanlısı 14 dedi, 20 çıktı!

AFGAN mülteci Abdul D., 2016 yılının nisan ayında kaçak yollarla Almanya’ya geldi. Ülkesinde can güvenliğinin bulunmadığını belirterek sığınma talebinde bulundu. Yaşının da 14 olduğunu beyan etti.

Yaşı küçük olduğu için okula yazdırıldı. Gittiği okulda Alman 15 yaşındaki Mia V. ile arkadaşlık kurdu. Daha sonra sevgili oldular. Genç kız bir süre sonra ayrılmak istedi. Ancak Abdul D., bunu hazmedemedi. Geçen aralık ayında alışveriş marketinde karşılaştığı Mia V.’yi öldürdü.

Savcılık katil zanlısının yaşının tespit edilmesi için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi yaptığı kemik incelemesinde Abdul D.’nin 20 yaşlarında olduğu yönünde rapor hazırladı. Böylece gençlik yasaları göre yargılanması tehlikeye girdi.

YAŞI TESPİT EDİLSİN

Almanya’da sığınma talebinde bulunan mülteciler, daha fazla haklar elde etmek için yaşlarını olduklarından daha küçük beyan ediyor. Bu tür vakaların artması üzerine, ülkeye gelen mültecilerin yaşlarının tespit edilmesi gündeme geldi.

CSU milletvekili ve Federal Meclis İçişleri Komisyonu üyesi Andrea Lindholz, “Mültecilerin yaşları sistemli olarak kontrol edilmeli ve araştırılmalı. Bunun için de merkezi bir araştırma kurumu oluşturulmalı. Tıbbi araştırma bu konuda tabu olmaktan çıkarılmalı” dedi.