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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.10.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

MHP'li Aydın, Avrupalılara 'Diyarbakır annelerini' anlattı

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MHP'li Aydın, Avrupalılara 'Diyarbakır annelerini' anlattı

Strazburg'da yapılan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) toplantısına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın toplantıda, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini anlattı.

AKPM'nin 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Strazburg'da yapılan geleneksel sonbahar toplantısına katılan ve "Terör mağdurlarını korumak ve desteklemek" konulu bir konuşma yapan AKPM'nin Türk Grubu Üyesi MHP'li Aydın, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Türkiye'nin 40 yıldır terör mağduru olduğunu dile getirdiğini söyleyen Aydın Avrupalılara, "Bunu hiç konuşmadınız, biz ağır bedeller ödedik, hala ödüyoruz. Göçün de yegane bedelini ödeyen Türkiye. Son zamanlarda yeni mağdur kesim var. Onlara bari kulak verin Diyarbakır'da yavruları terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen annelerin feryadına kulak verin." dediğini aktardı.

AKPM'den dünyaya da seslendiğini ve "Diyarbakır'da evlatlarını isteyen annelerin çığlıklarını bütün dünya işitmek zorunda. Bunu yapmazsınız terör mağdurlarıyla ilgili söylediğiniz hiçbir şey samimi karşılanmaz." mesajını verdiğini ifade eden Kamil Aydın, konuşmasının ardından çok tebrik aldığını söyledi.

"DÜNYANIN GÜNDEMİ GÖÇ"

Dünyanın gündeminde göç, terörle mücadele ve siber saldırıların bulunduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Göçle ilgili Yunanistan en çok bağırıyor ve bağırırken de Türkiye'yi suçluyor. 'Midilli'ye, Kos'a ve diğer adalara kaçak göçmen geliyor, bunu Türkiye teşvik ediyor' diyorlar. Bu, ülkede Kültür Bakanlığı yapmış Dora Bakoyanni'nin ifadeleri. Gülünç durumdalar. Rakam ne? 20 bin. Bizden kaçan teröristleri sorgusuz sualsiz kabul eden bir mantıkları var. Yunanistan'ın nüfusunun yarısı kadar Türkiye'de göçmen var. Türkiye'ye yardım edeceklerine, bunları söylüyorlar."

Aydın, küçük Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin göçmenlere karşı tavrını takdir ettiğini belirterek, "Hep birlikte 'Türkiye'ye yardım etmek zorundayız' diyorlar ama Yunanistan gibi ön yargılı ülkeler görmezlikten geliyor. Türkiye'nin göçle ilgili hiçbir mağduriyeti yokmuş gibi, dertleri 'milyonlarca insan gelirse biz ne yapacağız'. Avrupa ülkeleri 3-5 binin büyük tehdidini konuşuyor. Halbuki Türkiye milyonların tehdidi ile baş başa, İdlib'de ikinci dalgadan bahsediliyor. Biz bunları ifade ediyoruz ama karşılığında adı Türkiye olduğu için Müslüman ve farklı bir kültür dokusuna sahip olduğu için hiçbir zaman dikkate alınmıyor." ifadelerini kullandı.

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