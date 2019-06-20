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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
20.06.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

"MH17 soruşturması siyasi bir davaya dönüştü"

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"MH17 soruşturması siyasi bir davaya dönüştü"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesine ilişkin üç Rus ve bir Ukraynalı şüpheliye yöneltilen suçlamalardan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

İdari başkent Putrajaya'daki Başbakanlık binasında basına konuşan Mahathir, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) dün Hollanda'nın Nieuwegein kentinde düzenlediği basın toplantısında, uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan dört zanlıdan üçünün Rus, diğerinin Ukraynalı olduğuna yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Mahathir, Hollanda Başsavcılığının açıklamalarından memnun olmadıklarını belirterek "Bu soruşturma, başından itibaren, Rusya'nın nasıl suçlanacağına ilişkin siyasi bir davaya dönüştü." dedi.

Suçlamaların sağlam dayanakları olmadığını vurgulayan Mahathir, "Daha davayı araştırmadan önce uçağı Rusların düşürdüğünü iddia ettiler. Biz bu suçlamaların delilini istiyoruz. Ama şimdiye kadar bir kanıt yok, sadece söylentiler var." diye konuştu.

Dünkü JIT toplantısında Hollanda Savcılığı Başsavcısı Fred Westerbeke, uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan dört zanlının üçünün Rus, diğerinin Ukraynalı olduğunu açıklamıştı.

Zanlıların uçağı düşürmekten ve cinayetten yargılanacağını kaydeden Westerbeke, zanlıların Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti" tarafında olan Rus asıllı Sergej Doebinski, Oleg Poelatov, Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Chartsjenko olduğunu ifade etmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

JIT, Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla kazaya ilişkin cezai soruşturma yapmak üzere kurulmuştu.

Malezya Havayolları'na ait uçağı düşmesi sonrası olay yeri görüntüleri
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