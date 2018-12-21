Meyve ve sebzeyle altı ayda genç beyin
ABD’deki Duke Üniversitesi’nden araştırmacılar, beynin gençleşmesinin mümkün olduğunu açıkladı.
Araştırmaya göre, sebze, meyve ve tahıl yönünden zengin bir beslenme ve haftada 100 dakikalık fiziksel egzersizle, 6 ay sonunda beynin 10 yaş gençleşmesi mümkün. Yaş ortalamasının 65 olduğu 160 kişiyle yapılan çalışmada, katılımcılar 6 ay boyunca haftada 3 kez bisiklet sürme ve yürüyüş gibi aktivitelerin yanı sıra sebze, meyve ve tahıl ağırlıklı beslendi. 6 ayın sonunda katılımcıların ortalama beyin yaşının 93’ten 84’e düştüğü gözlemlendi.
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