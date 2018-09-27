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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.09.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib anlaşması sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in bir başarısıdır. İran da buna destek verdi." dedi.

Çavuşoğlu, New York ziyaretini Türk gazetecilere değerlendirdi.

Ziyareti kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'a gelmesinden önce ve sonra birçok ikili görüşme yaptığına değinen Çavuşoğlu, "Çok sayıda ikili görüşmeler yaptık. 32 tane ikili görüşmeler yaptık; BM Genel Kurul Başkanı da dahil, yeni seçilen, göreve yeni başladı. 22 tane çok taraflı etkinlikte konuşma yaptık." bilgisini paylaştı.

Bazı toplantılarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan katılamadığı için kendisinin bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Herkesin gözü Türkiye'deydi. Göç konusunda Türkiye'nin yaptıklarını herkes biliyor ama biz de bu yükün paylaşılması konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini hepsine tüm toplantılarda ve ikili görüşmelerde anlattık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "İdlib anlaşması gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in bir başarısıydı ve İran da buna çok güçlü bir destek verdi. Görüştüğümüz herkesten çok güçlü destek aldık. Hatta bizim katılmadığımız toplantılarda bile konuşmalarında herkes, Trump dahil Türkiye'ye teşekkür etti.

Bizim amacımız, burada özellikle siyasi sürecin önündeki en büyük engel olan çatışmaları tamamen durdurmak ve insani dramların önüne geçmek. Siyasi süreci hızlandırmak, şimdi bunun için yeni bir fırsat doğdu. Yeni kurulacak anayasa komisyonuna da çok güçlü destek veriyoruz."
İdlib anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili de dün İran ve Rusya dışişleri bakanlarıyla üçlü bir toplantı yapıldığını anımsatan Çavuşoğlu, Suriye konusunda Avrupa Birliğinin düzenlediği toplantı dahil birçok toplantıya katıldığını söyledi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (27.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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