MeToo’dan 25 milyon dolara vazgeçtiler

Hollywood film endüstrisinden onlarca kadın tarafından tecavüz, cinsel taciz ve saldırıyla suçlanan yapımcı Harvey Weinstein’in (67) avukatları, bazı mağdur kadınlarla 25 milyon dolar (144 milyon TL) tazminat karşılığında anlaştı. Anlaşmada, Weinstein’in kabahatini itiraf etmesi beklenmezken, ödemelerin iflas eden film stüdyosu The Weinstein Company’nin sigorta poliçelerinden yapılacağı belirtildi. Böylece Weinstein’ın hiçbir taciz ve tecavüzden sorumlu tutulmamasının yanı sıra cebinden de tek bir kuruş bile çıkmayacak.

MAHKEME TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKİYOR

Davaya dahil olan pek çok kadın, Weinstein’ın yaptıklarına dair bir bedel ödemeyecek olma ihtimaline büyük tepki gösteriyor. ABD, Kanada, İngiltere ve İrlandalı 30’dan fazla mağdur kadınla varılan anlaşmanın mahkeme tarafından da onaylanması gerekiyor. Anlaşmanın onaylanması durumunda Weinstein’e karşı açılan davaların düşebileceği belirtiliyor.

ONLARCA KADIN OYUNCU TACİZLE SUÇLADI

Bugüne kadar aralarında 30’dan fazla oyuncunun olduğu 70’ten fazla kadın Weinstein’ı tecavüz, cinsel taciz ve saldırıyla suçlamıştı. Bu kişiler arasında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek de bulunuyor. Harvey Weinstein’ın cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi MeToo (Ben de) etiketiyle sosyal medyadan paylaşımda bulundu.