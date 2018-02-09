Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Metal bariyerin altında kaldı

    Metal bariyerin altında kaldı

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin Durham kentinde bir gece kulübü önüne konulan metal bariyerler bir can aldı. 20 yaşındaki Olivia Burt bariyerin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Gece kulübüne girişi kontrol amacıyla yerleştirilen bariyerler nedeniyle birçok insan girişte sorun yaşadı. Arkadan gelenlerin ittirmesi sonucu bariyerlerden biri Olivia Burt’ün üzerine düştü.

    Metal bariyerin altında kaldı
    Olivia Burt'ün öldüğü yere çiçekler bırakılıyor.

    Genç kadın başından ağır darbe aldı ve olay yerinde öldü. Olivia Burt’ün başarılı bir öğrenci olmasının yanısıra yelken sporuna da büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.

    Görgü tanıkları, gece kulübünün önündeki durumu ‘tamamen bir kaostu’ diye niteledi. Polis, Burt’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: gece kulübü , genç kadın , bariyer
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri