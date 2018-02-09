Metal bariyerin altında kaldı

Gece kulübüne girişi kontrol amacıyla yerleştirilen bariyerler nedeniyle birçok insan girişte sorun yaşadı. Arkadan gelenlerin ittirmesi sonucu bariyerlerden biri Olivia Burt’ün üzerine düştü.



Olivia Burt'ün öldüğü yere çiçekler bırakılıyor.

Genç kadın başından ağır darbe aldı ve olay yerinde öldü. Olivia Burt’ün başarılı bir öğrenci olmasının yanısıra yelken sporuna da büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.

Görgü tanıkları, gece kulübünün önündeki durumu ‘tamamen bir kaostu’ diye niteledi. Polis, Burt’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.