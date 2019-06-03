Mescid-i Aksa’ya müdahale

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMescid-i Aksa’ya müdahale
GeriDünya Mescid-i Aksa’ya müdahale
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mescid-i Aksa’ya müdahale

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mescid-i Aksa’ya müdahale

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen radikal sağcı İsrailli Yahudilere tepki gösteren cemaate göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çok sayıda Filistinli darp edildi.

ARALARINDA aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick’in de olduğu yüzlerce İsrailli radikal sağcı Yahudi, İsrail polisi eşliğinde dün Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Anadolu Ajansı muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrailli Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunan İsrail polisi, çok sayıda Filistinli’yi de darp etti. Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’ne sığınan cemaatin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, postallarıyla mescide girdiği ve kapılarını zorla kapattıklarını belirtti.

İSRAİL POLİSİ DARP ETTİ

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif muhafızlarından Halil et-Terhuni’yi darp ettiğini bildirdi. İsrail polisinin sağlık görevlilerine Terhuni’ye müdahale etmelerine izin vermediğine dikkati çeken Dibs, “İsam Necib” isimli Aksa muhafızını da gözaltına aldığını kaydetti. Dibs, Aksa’ya baskın düzenleyenlerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail’in ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtti.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, şu ana kadar en az 6 Filistinli’nin gözaltına alındığı, radikal sağcı Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının sürdüğü kaydedildi. Doğu Kudüs’ü 1967’de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981’de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti. 

BİLGİ NOTU

Doğu Kudüs’ü 1967’de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981’de burayı ilhak etti. Aşırı sağcı İsrailli Yahudiler 52 yıl önce dün gerçekleşen ilhakı “Kudüs’ün birleştirilmesi” ismini vererek kutluyor. 

ÜRDÜN'DEN TEPKİ

Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskın şiddetle kınanarak, “Şiddetin devam etmesi bölgenin güvenliğini tehdit eder” ifadelerine yer verildi. İsrail’in kışkırtıcı ve kabul edilemez uygulamalarının sonuçları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bu uygulamaların devam etmesi durumunda bölgenin güvenliğini tehdit edecek yeni bir şiddet sarmalına sürükleneceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, “sorumsuzca ve kabul edilemez olan bu tür provokasyonların derhal durdurulması” çağrısı yapıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
ABD'den İran'a flaş çağrı
Pakistan’da hastanede klima bozuldu, 8 çocuk aşırı sıcaktan öldü
Venedik'te cruise gemisi yolcu gemisine çarptı
El Salvador'un yeni Devlet Başkanı Bukele yemin ederek görevine başladı