Mescid-i Aksa’ya müdahale
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen radikal sağcı İsrailli Yahudilere tepki gösteren cemaate göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çok sayıda Filistinli darp edildi.
ARALARINDA aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick’in de olduğu yüzlerce İsrailli radikal sağcı Yahudi, İsrail polisi eşliğinde dün Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Anadolu Ajansı muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrailli Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunan İsrail polisi, çok sayıda Filistinli’yi de darp etti. Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’ne sığınan cemaatin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, postallarıyla mescide girdiği ve kapılarını zorla kapattıklarını belirtti.
İSRAİL POLİSİ DARP ETTİ
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif muhafızlarından Halil et-Terhuni’yi darp ettiğini bildirdi. İsrail polisinin sağlık görevlilerine Terhuni’ye müdahale etmelerine izin vermediğine dikkati çeken Dibs, “İsam Necib” isimli Aksa muhafızını da gözaltına aldığını kaydetti. Dibs, Aksa’ya baskın düzenleyenlerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail’in ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtti.
6 KİŞİ GÖZALTINDA
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, şu ana kadar en az 6 Filistinli’nin gözaltına alındığı, radikal sağcı Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının sürdüğü kaydedildi. Doğu Kudüs’ü 1967’de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981’de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti.
BİLGİ NOTU
Doğu Kudüs’ü 1967’de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981’de burayı ilhak etti. Aşırı sağcı İsrailli Yahudiler 52 yıl önce dün gerçekleşen ilhakı “Kudüs’ün birleştirilmesi” ismini vererek kutluyor.
ÜRDÜN'DEN TEPKİ
Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskın şiddetle kınanarak, “Şiddetin devam etmesi bölgenin güvenliğini tehdit eder” ifadelerine yer verildi. İsrail’in kışkırtıcı ve kabul edilemez uygulamalarının sonuçları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bu uygulamaların devam etmesi durumunda bölgenin güvenliğini tehdit edecek yeni bir şiddet sarmalına sürükleneceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, “sorumsuzca ve kabul edilemez olan bu tür provokasyonların derhal durdurulması” çağrısı yapıldı.
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