Mescid-i Aksa’ya baskın
İsrail polisi eşliğindeki 700’den fazla İsrailli radikal sağcı Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün “Eski Şehir” bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya dün baskın düzenledi.
Dün yaklaşık 1500 radikal sağ görüşlü Yahudi’nin gruplar halinde İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa’nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’in avlusuna girdiği belirtildi.
Aralarında radikal sağcı milletvekili Yehuda Glick’in de bulunduğu Yahudilerin bir müddet Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaştığı kaydedildi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, Aksa’nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi, Filistinlilerin avluya girmesine kimlik kontrolünün ardından izin verdi.
Çıkan arbede sırasında 6 Filistinli gözaltına alındı.
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