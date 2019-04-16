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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
16.04.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

Mescid-i Aksa'da yangın çıktı

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Mescid-i Aksa'da yangın çıktı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki bir güvenlik kabininde yangın çıktı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesindeki kabinde akşam saatlerinde çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesi tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberinde, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Mescid-i Aksa’nın güneybatısında bulunan Mervani Mescidi bölgesinde bir kabinde akşam çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangın meydana gelmesini kınadığı ve kutsal mekanlara sahip çıkılması çağrısı yaptığı belirtildi.

Haberde, Abbas’ın Mescid-i Aksa’nın hem İslam dünyası için hem de insanlık için büyük bir değer olduğu ve sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.


ABBAS’TAN "NOTRE DAME" MESAJI

Öte yandan haberde Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin ise üzüntüsünü dile getirdiği aktarıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesindeki kabinde akşam çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü belirtilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor ve içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Mescidi’nin yanı sıra küçük mescitler, müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı 144 dönümlük alandan oluşuyor.

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