Mescid-i Aksa'da yangın çıktı
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki bir güvenlik kabininde yangın çıktı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesindeki kabinde akşam saatlerinde çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesi tarafından söndürüldüğü kaydedildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberinde, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Mescid-i Aksa’nın güneybatısında bulunan Mervani Mescidi bölgesinde bir kabinde akşam çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangın meydana gelmesini kınadığı ve kutsal mekanlara sahip çıkılması çağrısı yaptığı belirtildi.
Haberde, Abbas’ın Mescid-i Aksa’nın hem İslam dünyası için hem de insanlık için büyük bir değer olduğu ve sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.
حريق داخل المسجد الأقصى !— منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan) April 15, 2019
النيران التهمت غرفة حراس المصلى المرواني بالمسجد . pic.twitter.com/oYEbPLXjiL
ABBAS’TAN "NOTRE DAME" MESAJI
Öte yandan haberde Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin ise üzüntüsünü dile getirdiği aktarıldı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi bölgesindeki kabinde akşam çocukların sebep olduğu küçük çaplı yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü belirtilmişti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor ve içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Mescidi’nin yanı sıra küçük mescitler, müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı 144 dönümlük alandan oluşuyor.
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