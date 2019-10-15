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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mesaiye başladı... Sakalla döndü

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Mesaiye başladı... Sakalla döndü

GEÇİRDİĞİ üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 gün sonra MHP Genel Merkezi’nde mesaisine başladı. Genel Merkez’e gelişinde çok sayıda partilinin alkışlarıyla karşılanan Bahçeli, makam odasına girişinde de onları selamladı. Bahçeli’nin sakal bırakması dikkat çekti.

Bahçeli, 23 Eylül’de, mide bulantısı şikâyetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne gitmişti. Burada kısa süreli tedavi gören Bahçeli’ye, ‘üst solunum yolu enfeksiyonu’ teşhisi konulmuştu. Daha sonra hastaneden ayrılarak evinde istirahate çekilen Bahçeli, geçen sürede bazı tetkikler için de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne gidip gelmişti. Bahçeli, bu sürenin ardından ilk kez dün saat 10.30’da Genel Merkez’e giderek çalışmalarına başladı. Çok sayıda partili Bahçeli’yi sevgi gösterisi ile karşıladı. Bahçeli, makam odasına giderken de partililerini el sallayarak balkondan selamladı. Bahçeli’nin tedavi sürecinde sakal bırakması dikkat çekti. Binadaki ülkücüler “Hareketin Lideri Devlet Bahçeli” sloganlarını attılar. Bahçeli, daha sonra beraberindeki Başkanlık Divanı üyeleri ile makam odasına giderek, bir süre sohbet etti. Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından “MHP Lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendi mesai programına başladılar” mesajıyla makam odasından çekilen fotoğrafı paylaştı. MHP’li milletvekilleri de karşılamanın ardından sosyal medya hesaplarından “Liderimiz Genel Merkezde Allah başımızdan eksik etmesin. Hoşgeldiniz bilge liderim. Rabbim başımızdan eksik etmesin” mesajlarını aktardılar.

DEDİKODU FIRTINASI

Bahçeli’nin Genel Merkez’e gelmesinin ardından bir yazılı açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da “MHP Liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır. Fısk, fücur ve tefrika erbabının Sayın Devlet Bahçeli’nin hastalığı meselesini alçakça deşelemekten muratları, MHP kalesini komutansız bırakarak düşürmektir” dedi.

ERDOĞAN’DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde telefonla aradığı Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesine ilişkin videoyu da paylaştı. Erdoğan, görüşmede Bahçeli’ye, “Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun” dedi.

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