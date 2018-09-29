Merkel’le kahvaltı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya’ya yaptığı üç günlük devlet ziyaretinde dün sabah saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’le ‘çalışma kahvaltısı’nda bir araya geldi.
3 BAKAN EŞLİK ETTİ
İki liderin ikinci buluşmasına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Merkel, bir ara balkona çıkarak bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Merkel önceki gün de bir araya gelmiş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’nin açılışını yapmak üzere Köln’e hareket etti. Köln Bonn Havaalanı’na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet karşıladı.
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