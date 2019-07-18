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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP
18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Merkel’in varisleri

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Merkel’in varisleri

Almanya’da bir kez daha başbakanlığa aday olmayacağını açıklayan Angela Merkel’in (65) halefleri olarak görülen iki çalışma arkadaşı önemli koltuklara oturdu. Ursula von der Leyen’in (61) önceki gün AB Komisyonu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından ondan boşalan Almanya Savunma Bakanlığı koltuğu Merkel’in sağ kolu Annegret Kramp Karrenbauer’in (56) oldu.

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı olarak 1 Kasım’da göreve başlaması önceki gün Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yapılan oylamadan çıkan sonuçla kesinleşen Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ‘Avrupa’ya mirası’ olarak görülüyor. Birlik liderlerinin uzlaşı ismi olarak gündeme getirdiği Von der Leyen’in, siyasette yükselmesini borçlu olduğu Merkel’in çizgisini sürdürmesi bununla birlikte beş yıl boyunca kendi markasını yaratması bekleniyor.

Angela Merkel’in en uzun soluklu müttefiklerinden biri ve 2005’ten bu yana her kabinede aralıksız yer alan tek isim olan von der Leyen, bir dönem şansölyenin halefi olarak da görülüyordu.

DAHA ATAK YAPIDA

Merkel gibi von der Leyen’in de siyasi görüşlerini her zaman net bir kalıba sokmak zor. Bu konuda benzerlik gösteren ikilinin tarzlarının örtüştüğünü söylemek ise zor. Merkel bir konuda görüşünü net şekilde savunmak için hamle yapmadan o konunun olgunlaşmasını bekleyen bir profil çizerken Von der Leyen, kendi görüşünü daha direkt bir şekilde empoze etmekten kaçınmayan bir yapıya sahip.

Brüksel’de pragmatik, çok çalışan, zorlu ve hiçbir zaman mümkün olandan fazlasını önermeyen, önerdiğinin altına da inmeyen bir isim olarak tanınan von der Leyen’in bu tavrının Komisyon’da izleyeceği politikalara yansıması da kuvvetle muhtemel. Merkel, oylama sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün uzun soluklu bir bakanı kaybetmek zor olsa da Brüksel’de yeni bir ortak kazanıyorum. Haliyle de iyi bir işbirliğini dört gözle bekliyorum” dedi.

MERKEL DEVREDEYDİ

Von der Leyen’in AB liderleri tarafından Komisyon için önerildiği zirvede koalisyon hükümeti protokolü nedeniyle çekimser oy kullanan tek isim olan Merkel, AP oylaması öncesinde ise seçilmesi için lobi yapmak üzere devredeydi.

Von der Leyen’in savunma bakanı olarak altı yıldır görev yapması Berlin’deki siyasi geleceğine ilişkin önemli kapıları kapatsa da Brüksel’deki kapıların açılmasında etkili oldu. Özellikle AB başkentleriyle iyi ve sağlam bir ağ kurdu. Avrupa’ya bağlılığı, daha derin entegrasyondan yana tavrı ve Avrupa savunması konusundaki görüşleri nedeniyle ‘gönlünü kazandığı’ liderlerin başını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geliyor. Von der Leyen’i, AB Komisyonu için öneren de Macron olmuştu.

TÜRKİYE’YE BERLİN BAKIŞI

Von der Leyen’in genişleme konusunda önceliğinin Batı Balkanlar olacağı, beş yıllık programıyla kesinleşti. Türkiye’nin AB süreci konusundaki görüşü de Merkel’in çizgisiyle aynı olan von der Leyen’in, Ankara belli adımlar atmadan herhangi bir açılımda bulunması ya da süreci kolaylaştırıcı yaklaşım içine girmesi beklenmiyor. Bununla birlikte pragmatik çizgi izlemesine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile geçmişe dayanan dostluğu belli bir dönem bazı olumlu gelişmelerin önünü açmaya ya da bazı olumsuzlukların önünü kesmeye yardımcı olmuştu.

Merkel’in varisleri

Seçimlerde performansın düşmesi üzerine 14 yıldır iktidarda olan Almanya Başbakanı Merkel bir daha başbakan adayı olmayacağını söyleyerek Hıristiyan Demokrat Parti’nin liderliğinden ayrılmıştı. Son dönemde törenlerde üç kez titreme nöbeti geçiren Merkel’in sağlığı da endişe konusu.Dünkü törende de olası bir titreme atağına karşı üç siyasi sandalyeye oturtuldu.

YENİ SAVUNMA BAKANI AKK

URSULA von der Leyen’in AB Komisyonu başkanı seçilmesiyle boşalan Almanya Savunma Bakanlığı koltuğuna Başbakan Angela Merkel’in halefi gözüyle bakılan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Annegret Kramp Karrenbauer oturdu.

Kısa isminin baş harfleriyle AKK diye anılan yeni savunma bakanı mazbatasını Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’deki törenle aldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier izinde olduğu için mazbatayı Cumhurbaşkanı’nı temsilen Federal Konsey Başkan Yardımcısı ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller verdi.

muhalefet tepkili

Saraydaki devir teslim töreninde Başbakan Angela Merkel ve Savunma Bakanı görevini bırakan Ursula von der Leyen de hazır bulundu. Merkel olası titreme nöbetine önlem olarak AKK ve Von der Leyen ile devir teslim törenini oturarak izledi. Merkel siyasi kariyerlerine büyük katkıda bulunduğu ve Merkel’in prensesleri olarak tanınan iki çalışma arkadaşına yeni görevlerinde başarılar diledi.

Angela Merkel’in yerine CDU Genel Başkanı seçilen Kramp Karrenbauer, kendisini tamamen parti çalışmasına vermek istediğini söyleyerek bakanlık koltuğu istemiyordu. Muhalefet ise AKK’ın Savunma Bakanı olmasını eleştirdi. Hür Demokrat Parti (FDP) daha önce bakan olmak istemeyen Kramp Karrenbauer’in inandırıcılığını yitirdiğini savundu. (Celal ÖZCAN / BERLİN)

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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