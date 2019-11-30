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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
30.11.2019 - 22:26, Son Güncelleme:

Merkel'in sonu göründü

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Merkel'in sonu göründü

Almanya'da Merkel'in ortağı Sosyal Demokratlar'da deprem. Üyeler Koalisyonun devamından yana olmayan sol kanadın destekleği eşbaşkan adaylarını seçti. Siyasi gözlemciler Merkel hükümetinin uzun sürmeyeceği görüşünde.

Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) uzun zamandır lider arayışındaydı. Üyelerin oylamasına sunulan Eşbaşkan seçimi nihayet sonuçlandı. Sonuç SPD için deprem oldu. Üyeler beklenmedik bir biçimde sol kanadın eşbaşkan adayları Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken'i seçti.

Yarışı kazanacağına kesin gözüyle bakılan, hükümetin devamından yana olan Maliye Bakanı ve Başbaşkan Yardımcısı Olaf Scholz ile Klara Geywitz yarışı kaybetti.

Merkelin sonu göründü

Sol kanadın adayları Norbert Walter Borjans ve Saskia Esken üyelerin yüzde 53.06'sının oylarını alırken, Olfa Scholz ile Klara Geywitz yüzde 45.33 ile yarışı kaybetti. Üyelerin yüzde 54'ü oy kullandı.

Merkelin sonu göründü

MERKEL'İN GÜNLERİ SAYILI

Üyelerin seçtiği Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken'i hafta sonu yapılacak SPD kurultayında delegelerin de onaylaması gerekiyor. Ancak kurultaydan üyelerin kararının tersine bir sonuç çıkması beklenmiyor.

Yarışı kaybeden Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz'un görevleri tehlikeye girerken, Başbakan Merkel hükümetinin de geleceği tehlikeye düştü.

Scholz hükümetin devamından yanaydı. Ancak yeni eşbaşkanlar koalisyon sözleşmesinin yenilenmesinden yana. Siyasi gözlemciler SPD üyelerinin değişimden yana oy kullandığı, yeni eşbaşkanların hemen olmasa bile zaman içinde koalisyona son vereceği görüşünde.

Almanya'yı hareketli günler bekliyor.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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