Merkel'in sonu göründü
Almanya'da Merkel'in ortağı Sosyal Demokratlar'da deprem. Üyeler Koalisyonun devamından yana olmayan sol kanadın destekleği eşbaşkan adaylarını seçti. Siyasi gözlemciler Merkel hükümetinin uzun sürmeyeceği görüşünde.
Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) uzun zamandır lider arayışındaydı. Üyelerin oylamasına sunulan Eşbaşkan seçimi nihayet sonuçlandı. Sonuç SPD için deprem oldu. Üyeler beklenmedik bir biçimde sol kanadın eşbaşkan adayları Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken'i seçti.
Yarışı kazanacağına kesin gözüyle bakılan, hükümetin devamından yana olan Maliye Bakanı ve Başbaşkan Yardımcısı Olaf Scholz ile Klara Geywitz yarışı kaybetti.
Sol kanadın adayları Norbert Walter Borjans ve Saskia Esken üyelerin yüzde 53.06'sının oylarını alırken, Olfa Scholz ile Klara Geywitz yüzde 45.33 ile yarışı kaybetti. Üyelerin yüzde 54'ü oy kullandı.
MERKEL'İN GÜNLERİ SAYILI
Üyelerin seçtiği Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken'i hafta sonu yapılacak SPD kurultayında delegelerin de onaylaması gerekiyor. Ancak kurultaydan üyelerin kararının tersine bir sonuç çıkması beklenmiyor.
Yarışı kaybeden Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz'un görevleri tehlikeye girerken, Başbakan Merkel hükümetinin de geleceği tehlikeye düştü.
Scholz hükümetin devamından yanaydı. Ancak yeni eşbaşkanlar koalisyon sözleşmesinin yenilenmesinden yana. Siyasi gözlemciler SPD üyelerinin değişimden yana oy kullandığı, yeni eşbaşkanların hemen olmasa bile zaman içinde koalisyona son vereceği görüşünde.
Almanya'yı hareketli günler bekliyor.
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