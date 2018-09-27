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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
27.09.2018 - 01:42, Son Güncelleme:

Merkel'in sağ kolu seçimi kaybetti

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Merkel'in sağ kolu seçimi kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi Berlin’de siyaset karıştı. Almanya Başbakanı Merkel’in parlamentodaki sağ kolu Grup Başkanı Volker Kauder, parti içindeki oylamada sürpriz bir şekilde 13 yıllık koltuğunu kaybetti.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel dördüncü hükümet dönemini tamamlayabilecek mi? Çok büyük zorluklarla rakip Sosyal Demokratlarla hükümeti kuran Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) Başbakan Merkel’in otoritesi arka arkaya aldığı siyasi yenilgilerle sarsıldı. Daha bir gün önce iç istihbarat teşkilatı başkanı Hans-Georg Maassen olayında, hata yaptığını söyleyip özür dileyen Başbakan Merkel ertesi gün partisi CDU içinde de ağır bir darbe aldı. Maassen, geçen ay Chemnitz’de aşırı sağcıların yabancılara karşı sürek avını hafife aldığı için görevden alınmış, ancak İçişleri Bakanlığı’nda müsteşarlık koltuğuyla ödüllendirilmişti. Gelen tepkiler üzerine Merkel hükümeti geri adım atarak Maassen’in görevini müsteşarlıktan özel danışmanlığa indirdi.

SÜRPRİZ GALİBİYET
Bu olaydan bir gün sonra Merkel’in 13 yıldır parlamentoda sırtını dayadığı Volker Kauder (69) Meclis Grup Başkanlığı seçimini sürpriz biçimde kaybetti. Kauder’e karşı aday olan Ralph Brinkhaus (50) açık farkla seçimi kazandı. Böyle bir sonucu kimse beklemiyordu. Sonuç Berlin’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi tam bir siyasi depreme yol açtı. Merkel, çok güvendiği Kauder’in kazanması için yoğun destek verdi. Ancak Kauder’e 112 milletvekili ‘Evet’ oyu verirken, rakibi Brinkhaus 125 milletvekilinin oylarıyla CDU Grup Başkanı seçildi.

SONUN BAŞLANGICI MI?
Başbakan Merkel’in adayının seçimi kaybetmesi Alman medyasında ‘Merkel dönemi sona eriyor’ yorumlarına yol açtı. Ralph Brinkhaus, parti içinde Merkel karşıtı bir isim değil. Kendisi de seçimi kazanmasının ardından “Merkel’le aramızda bir görüş farkı yok. Grup bütünüyle Merkel’in arkasındadır” dedi. Başbakan Merkel de yeni grup başkanıyla “İyi bir işbirliği” diledi. Brinkhaus hem Merkel karşıtı hem taraftarı milletvekillerinin oylarıyla kazandı. Ancak Merkel’in adayının seçimi kaybetmesi Merkel’e karşı parti içindeki isyanı dışa vurdu. Seçim sonucu, parti içindeki güçlü bir yenilik isteğinin de açık mesajı. Buna ‘saray darbesi’ diyenler de var.

Merkel’in parti içindeki otoritesi derin yara alırken, CDU içinde koyu muhafazakâr kesim Angela Merkel’in sol politikası ve liberal mülteci politikasına son vermek istiyor. Sonuç, Merkel’in hemen sonu anlamına gelmiyor. Ama grup başkanlığı seçim sonucu siyasi kulislerde Merkel için sonun başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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