Merkel’in küçük ortağına yeni lider
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hıristiyan Demokrat Partisi’nin (CDU) Bavyera’daki küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) başına 52 yaşındaki Markus Soeder seçildi. Soeder, bu görevi Almanya İçişleri Bakanı olan 69 yaşındaki Horst Seehofer’den devraldı.
Horst Seehofer, Merkel’e yönelik parti içi muhalif isimlerin başını çekiyordu. Merkel, yerel seçimlerde peş peşe hezimetin ardından CDU’nun başkanlığını bırakmış, yerine Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) seçilmişti. Merkel, bir daha Almanya başbakanlığı için de aday olmayacağını açıklamıştı. 2021’de öngörülen Almanya genel seçimlerine Alman muhafazakâr partilerin bu durumda AKK ve Soeder liderliğinde hazırlanması bekleniyor. Soeder, hali hazırda Bavyera Başbakanı olarak görev yapıyor.
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