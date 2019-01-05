Merkel’in kişisel bilgileri de çalındı
Almanya yeni yılın üçüncü gününde siber saldırı şokunu yaşadı. İnternet korsanları ülkedeki tüm partilere mensup milletvekillerinin kişisel bilgilerini ele geçirdi.
Mağdur yüzlerce siyasetçi arasında Başbakan Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile tüm partilerin liderleri de bulunuyor.
AĞIR SİBER SALDIRI
Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, dün Berlin’de düzenlenen haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada “Ağır bir saldırı ile karşı karşıyayız” dedi. Fietz, her seviyede politikacının siber saldırı mağduru olduğu bilgisini verirken, Başbakan Merkel’in bilgilerinin de ele geçirildiğini söyledi. Fietz “Başbakan’nın ele geçirilen bilgileri çok hassas değil ve sınırlı. Ancak bu, şu an itibariyle böyle” diyerek temkinli konuştu. Ele geçirilen bilgilerin düzeyinin ne olduğuyla ilgili konuşmanın çok erken olduğunu belirten Fietz, ilgili birimlerin değerlendirmelerinden sonra boyutlarının anlaşılabileceğini kaydetti.
KİMLİKTEN KREDİ KARTLARINA KADAR
Alman siyasetçilerin doğum belgesinden, kimlik bilgilerine, kredi kartı bilgilerinden, tatilde çekilen fotoğraflarına kadar birçok özel bilginin Noel tatili öncesi ele geçirildiği tahmin ediliyor. Bilgilerin çalındığına ilişkin hükümetin ise önceki akşam haberi olduğu ortaya çıktı. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sören Schmidt, korsanların kim oluğuna ilişkin ellerinde bilgi bulunmadığını belirtirken, iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Federal Asayiş Dairesi ve Siber Savunma Merkezi’nin koordineli çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Federal Savunma Bakanlığı’na yönelik bir siber saldırının ise yapılmadığı belirtiliyor. Alman basınına göre, siber saldırıları Rus korsanların gerçekleştirdiğinden şüpheleniliyor. Federal başsavcılık, ülkenin güvenliğinin tehlikeye sokulduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.
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