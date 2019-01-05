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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Ali Varlı / Berlin
05.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Merkel’in kişisel bilgileri de çalındı

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Merkel’in kişisel bilgileri de çalındı

Almanya yeni yılın üçüncü gününde siber saldırı şokunu yaşadı. İnternet korsanları ülkedeki tüm partilere mensup milletvekillerinin kişisel bilgilerini ele geçirdi.

Mağdur yüzlerce siyasetçi arasında Başbakan Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile tüm partilerin liderleri de bulunuyor.

AĞIR SİBER SALDIRI

Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, dün Berlin’de düzenlenen haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada “Ağır bir saldırı ile karşı karşıyayız” dedi. Fietz, her seviyede politikacının siber saldırı mağduru olduğu bilgisini verirken, Başbakan Merkel’in bilgilerinin de ele geçirildiğini söyledi. Fietz “Başbakan’nın ele geçirilen bilgileri çok hassas değil ve sınırlı. Ancak bu, şu an itibariyle böyle” diyerek temkinli konuştu. Ele geçirilen bilgilerin düzeyinin ne olduğuyla ilgili konuşmanın çok erken olduğunu belirten Fietz, ilgili birimlerin değerlendirmelerinden sonra boyutlarının anlaşılabileceğini kaydetti. 

Merkel’in kişisel bilgileri de çalındı

KİMLİKTEN KREDİ KARTLARINA KADAR

Alman siyasetçilerin doğum belgesinden, kimlik bilgilerine, kredi kartı bilgilerinden, tatilde çekilen fotoğraflarına kadar birçok özel bilginin Noel tatili öncesi ele geçirildiği tahmin ediliyor. Bilgilerin çalındığına ilişkin hükümetin ise önceki akşam haberi olduğu ortaya çıktı. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sören Schmidt, korsanların kim oluğuna ilişkin ellerinde bilgi bulunmadığını belirtirken, iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Federal Asayiş Dairesi ve Siber Savunma Merkezi’nin koordineli çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Federal Savunma Bakanlığı’na yönelik bir siber saldırının ise yapılmadığı belirtiliyor. Alman basınına göre, siber saldırıları Rus korsanların gerçekleştirdiğinden şüpheleniliyor. Federal başsavcılık, ülkenin güvenliğinin tehlikeye sokulduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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