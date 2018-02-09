Merkel’in işi hiç de kolay olmayacak?

ALMANYA mart ayında yeni bir hükümete kavuşacak. İki büyük parti, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokratlar (SPD) nihayet koalisyonda anlaştı. SPD, koalisyon sözleşmesine üyelerinin onay vermesi için “Bu sözleşme benim imzamı taşıyor” diyor. Hıristiyan Birlik “Bu, bizim başarımız” diye savunuyor. Ama kamuoyu daha çok, üç önemli bakanlık koltuğunu alan SPD’nin koalisyon müzakerelerinden karlı çıktığı görüşünde. Merkel eleştiri oklarının hedefinde. Kimse SPD’nin bu kadar bakanlık alacağını düşünmüyordu. Bu bir sürpriz oldu. Kulislerde SPD’nin “Bu bakanlıkları bana vermezsen, koalisyona girmem” diye Merkel’e şantaj yaptığı konuşuluyor. Ama hepsi de şantaj iddialarını ‘saçma’ diye reddediyor.

Sonuca bakılırsa, bu iddia pek haksız sayılmaz. Merkel, elindeki Maliye Bakanlığı’nı SPD’ye, İçişleri Bakanlığını da CSU’ya kaptırdı. Bunun karşılığında ise Ekonomi Bakanlığını aldı.

‘TASARRUF’ BİTER Mİ?

Merkel’in yeni kabinesi gelecekte işinin hiç kolay olmayacağını gösteriyor.

Dışişleri Bakanı Martin Schulz olacak. Schulz, Avrupa camiasını, iplerin kimin elinde olduğunu çok iyi bilen bir isim. Schulz’un hedefi bugüne kadar Merkel’in izlediği Avrupa politikasını değiştirmek. Eski Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’nin ölümüne tasarruf politikasına son vermek. Bunun yolu Maliye Bakanlığı’ndan geçiyor. Maliye Bakanlığı da Olaf Scholz’la birlikte SPD’nin eline geçiyor.

YARDIMA KARŞI ÇIKIYOR

SPD’nin Avrupa politikası, Almanya’nın AB ülkeleriyle dayanışması için kesenin ağzını açmasından yana. Ama Merkel sınırlı bir mali dayanışmanın ötesine geçmek istemiyor. Almanya’da halk arasında, kendilerinden toplanan vergilerin Yunanistan, İtalya gibi ülkelere aktarılarak, onların gününü gün ettiği algısı var. Başta aşırı sağcı AfD olmak üzere Hür Demokratlar da (FDP) Almanya’nın AB’ye daha fazla mali yardım yapmasına kesin karşı. FDP lideri Lindner, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un yeni bir AB bütçesi talebini Almanya’dan Avrupa’ya “Para transfer hattı” olarak niteliyor. Almanya’nın AB’ye daha fazla para yardımı, aşırı sağı çok daha güçlendirme tehlikesi taşıyor. Merkel’in bu şartlarda hükümeti dör yıldır sürdürmesi çok zor görünüyor.