Merkel'e soğuk duş! Hükümette çatlak
Almanya'da CDU ve CSU arasında göçmen politikaları konusunda yaşanan görüş ayrılığı hükümetteki koalisyonu tehlikeye attı.
CDU ve CSU arasında yaşanan görüş ayrılığı hükümet krizine neden oldu. Alman medyası, Başbakan Angela Merkel’in İçişleri Bakanı Seehofer’in iltica yasasına onay vermemesi halinde hükümetten çekileceğini yazdı.
Alman televizyoncu Hessicher Rundfunk, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlarla ittifakı bitirdiğini yazdı.
Ancak CSU sözcüleri bu haberi dakikalar içinde yalanladı, ittifakın bittiği yönünde ortaya çıkan bilgileri 'palavra' olarak niteledi.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in Merkel’le anlaşamadığı iltica konularının başında, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde yaptıkları sığınma başvuruları reddedilmiş ve yanında herhangi bir geçerli belge bulunmayan sığınmacıların Almanya sınırlarından geri çevrilmesi önerisi bulunuyor. Başbakan Merkel ise, iltica sorunuyla alakalı olarak AB içinde ortak bir çözümden yana olduğunu, birliğin ortak karar alarak birlikte hareket etmesini istiyor. Merkel, 28-29 Haziran tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek AB Zirvesi’nde diğer üye ülkelerin liderleriyle de mülteci ve iltica konusunu ele alarak, görüş alışverişinde bulunmak istediğini belirtti.
Anlaşmaya yanaşmayan CSU’nun Federal Meclis’teki parti grup başkanı Alexander Dobrindt, oturumdan sonra yaptığı açıklamada AB içindeki anlaşmazlığa atıfla “çok ciddi, hatta tarihi bir durumun” söz konusu olduğunu söyledi.
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