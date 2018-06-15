Merkel'e soğuk duş! Hükümette çatlak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMerkel'e soğuk duş! Hükümette çatlak
GeriDünya Merkel'e soğuk duş! Hükümette çatlak
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
15.06.2018 - 14:27, Son Güncelleme:

Merkel'e soğuk duş! Hükümette çatlak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkel'e soğuk duş! Hükümette çatlak

Almanya'da CDU ve CSU arasında göçmen politikaları konusunda yaşanan görüş ayrılığı hükümetteki koalisyonu tehlikeye attı.

CDU ve CSU arasında yaşanan görüş ayrılığı hükümet krizine neden oldu. Alman medyası, Başbakan Angela Merkel’in İçişleri Bakanı Seehofer’in iltica yasasına onay vermemesi halinde hükümetten çekileceğini yazdı.

Alman televizyoncu Hessicher Rundfunk, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlarla ittifakı bitirdiğini yazdı.

Ancak CSU sözcüleri bu haberi dakikalar içinde yalanladı, ittifakın bittiği yönünde ortaya çıkan bilgileri 'palavra' olarak niteledi.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in Merkel’le anlaşamadığı iltica konularının başında, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde yaptıkları sığınma başvuruları reddedilmiş ve yanında herhangi bir geçerli belge bulunmayan sığınmacıların Almanya sınırlarından geri çevrilmesi önerisi bulunuyor. Başbakan Merkel ise, iltica sorunuyla alakalı olarak AB içinde ortak bir çözümden yana olduğunu, birliğin ortak karar alarak birlikte hareket etmesini istiyor. Merkel, 28-29 Haziran tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek AB Zirvesi’nde diğer üye ülkelerin liderleriyle de mülteci ve iltica konusunu ele alarak, görüş alışverişinde bulunmak istediğini belirtti.

Anlaşmaya yanaşmayan CSU’nun Federal Meclis’teki parti grup başkanı Alexander Dobrindt, oturumdan sonra yaptığı açıklamada AB içindeki anlaşmazlığa atıfla “çok ciddi, hatta tarihi bir durumun” söz konusu olduğunu söyledi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.06.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Merkel'e soğuk duş! Hükümette çatlak

Mısır'ın ilk 11'i açıklandı! Salah...

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Son dakika.. Taliban lideri öldürüldü