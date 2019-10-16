Merkel’den Türkiye’ye: Operasyon bitmeli
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı harekâtının terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen mücadeleye zarar verdiğini öne sürerek operasyonın sona erdirilmesi çağrısını yineledi.
Merkel, “Operasyon bitmeli çünkü görünür bir şekilde insanların acısını artırıyor ve aynı zamanda DEAŞ’a yönelik savaş konusunda bir belirsizlik yaratıyor” ifadesini kullandı. Merkel’in görüştüğü Norveç Başbakanı Erna Solberg ise konuya ilişkin Norveç’in Türkiye’ye silah yasağı getirmesine rağmen, “Türkiye’nin NATO’da kalmasının daha iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.
Öte yandan Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, Passauer Neue Presse gazetesine “Türkiye’ye, bir NATO üyesine, yaptırım ters teper. Bizim NATO’nun güney kanadında güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’ye ihtiyacımız var” dedi.
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