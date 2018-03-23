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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
23.03.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

Merkel'den Türkiye açıklaması

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Merkel'den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel Brüksel'deki AB Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında "Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz” dedi.

Merkel, Brüksel'deki AB Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, zirvede Türkiye ile mevcut olan sığınmacılarla ilgili anlaşmayı da görüştüklerini belirterek, "Afrin ile ilgili endişemizi dile getirdik. Akdeniz'de Kıbrıs'ın etrafındaki durum ve şu an Türkiye'de gözaltında tutulan 2 Yunan askeri ile ilgili olarak da." dedi. 

AB kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Varna'da yapacakları görüşmeden de memnuniyet duyduklarını ifade eden Merkel, "Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz, ancak büyük endişelerimiz var. Yine de Türkiye-AB sığınmacı anlaşmasına bağlıyız. Bu konuda ikinci 3 milyar avroluk dilimin hazır tutulması gerektiğini biliyoruz. Bu konuda da konuştuk ve buna bağlı olduğumuzu ifade ettik." diye konuştu.  Merkel ayrıca AB Zirvesi'nde Türkiye ile AB arasında mevcut olan sığınmacılarla ilgili anlaşmaya bağlı kalacaklarını vurguladı. 

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