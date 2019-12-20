Merkel'den Trump'a: Açık savaş ilanı

ABD Senatosu 2020 mali yılı için 738 milyar dolarlık savunma harcaması bütçesini 17 Aralık tarihinde onaylamıştı. Senatodan geçen bu bütçe Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı ve Avrupalı partnerleri ile ilgili de cezai yaptırımları içeriyor.

Trump yönetimi, Avrupa'nın enerjisi Rusya'ya bağımlı olacak argümanı ile Berlin'in projeden çekilmesi için baskıyı arttırmaya devam ediyor.

MERKEL'DEN TRUMP'A: AÇIK SAVAŞ İLANI

Alman tabloid gazetesi Bild, Şansölye Angela Merkel'in Kuzey Akım 2 projesine yönelik Washington'ın uzun zamandır süren baskı ve yaptırım planlarını, 'savaş ilanına' benzettiğini yazdı.

Gazetenin yer verdiği makalede Merkel'in, boru hattı inşasını hiçbir şeyin kontrol altına alamayacağı ve inşaatın yakın zamanda başarılı bir şekilde tamamlanacağı ifadelerini kullandığı belirtildi.

Merkel'in ayrıca, "ABD ile konuşup netleştirmekten başka bir seçenek göremiyorum. Kesinlikle sınır ötesi yaptırım pratiklerini onaylamıyoruz" dediği ifade edildi.

PUTİN: CEVAP VERİLECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün düzenlediği geniş kapsamlı yıllık basın toplantısında ABD yaptırımları ile ilgili, "Bu kesinlikle Rusya'ya karşı dostane olmayan bir davranış ve elbette bu durum ikili ilişkilerimizi etkileyecek. Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yaptırımlara cevap vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KUZEY AKIM 2 YAPTIRIMLARI

ABD senatosunda 17 Aralık günü kabul edilen yaptırımların içeriği ise şöyle; Yaptırımlarda, boru hattı projesinde çalışan tüm şirketler ve müteahhitlere operasyonlarını bitirmeleri için 30 gün süre veriliyor. Yerine getirmeyenler ise vizelerinin iptali ile şirketlerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması planlanıyor.

RUS GAZI ALMANYA'YA TAŞINACAK

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinde nihai hedef Rus gazının Almanya'ya taşınması. Baltık Denizi'nin altından geçecek iki doğal gaz boru hattıyla yılda 55 milyar metreküp doğal gazın Almanya'ya taşınması planlanıyor.