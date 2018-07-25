Merkel’den Özil açıklaması
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın ırkçılığa hedef olduğunu belirterek Alman milli takımından ayrılan Mesut Özil’e sahip çıkması, Almanya’da hükümetin basın toplantısında da gündeme geldi.
Hükümet sözcülerinden Ulrike Demmer, Erdoğan’ın Özil’e sahip çıkmasını Başbakan Angela Merkel’in nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya şu yanıtı verdi: “Başbakan’ın gözünde Mesut Özil çok takdire değer bir futbolcu. Milli takıma muhteşem katkılar sağlamıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın açıklamasını dikkate aldık. Bunu yorumlamak istemiyorum. Cumhurbaşkanı’nın burada yaşayan Türkiye kökenli insanların çıkarlarını savunması biliniyor. Başbakan kendisiyle bu konuları konuştu. Başbakan şunu çok sık söyledi, ‘Kökleri ne olursa olsun, burada kalıcı yaşayan herkesin Başbakanı benim.’ Almanya’da 3 milyonu aşkın Türkiye’den insan yaşıyor. 1.5 milyonu Alman vatandaşı ve ülkeye iyi uyum sağlamışlardır. Toplam 18 milyon göçmen yaşıyor bizde. Burada yaşayan ve Almanya’yı vatan edinen, kökenleri başka ülkelere uzanan bu insanların burada kendi evlerinde olduklarından şüphe etmemeleri önemli. Maalesef Almanya’da insanlar ayrımcılığa uğruyor, hatta ırkçı tehditlere maruz kalıyor. Ama bizim görevimiz, toplumun bütünü olarak buna karşı durmak ve bizim için önemli olan değerlere sahip çıkmak.”
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