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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / ZWICKAU - Fotoğraf: AP
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Merkel’den NSU kurbanları için yapılan anıta ziyaret

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Merkel’den NSU kurbanları için yapılan anıta ziyaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, neo-Nazi terör örgütü tarafından öldürülen 8’i Türk 10 kurban için Zwickau kentindeki Schwanenteichpark adlı parkta açılan yeni anıtı ziyaret etti.

ALMANYA Başbakanı Merkel, neo-Nazi terör örgütü NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) kurbanları anısına açılan yeni anıt yerini dün ziyaret etti. Kurban aileleri davetli olmadıkları için ziyarete katılmadı. Önceki gün resmi açılışı yapılan anıtı dün ziyaret eden Başbakan Merkel, ziyaret tarihini bilinçli seçtiğini vurguladı. NSU elebaşları 4 Kasım 2011 tarihinde başarısız bir banka soygununda yakayı ele verince saklandıkları karavanı ateşe verip silahla intihar etmişlerdi. Daha önce işlenen seri cinayetlerin sorumlusunun ırkçı neo-Nazi terör örgütü NSU olduğu böyle ortaya çıkmıştı. NSU’nun üçüncü elebaşı Beate Zschaepe delilleri yok etmek için örgütün hücre evini ateşe vermişti.

‘SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ’

Başbakan Merkel, ziyarete Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ve Zwickau Büyükşehir Belediye Başkanı Pia Findeiss ile geldi. Merkel kentin merkezindeki parkta 10 kurban anısına dikilen 10 ağacın bulunduğu alanda önce ilk kurbanlardan Enver Şimşek adına dikilen ve kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilen ağacın yerine gitti ve hüzünlü bir yüz ifadesiyle beyaz bir gül koydu. Merkel, “Bugün çok bilinçli olarak buraya geldik. 8 yıl önce burada bir evin yanmasıyla korkunç cinayetler gün ışığına çıktı. Biz hükümet olarak kurban ailelere verdiğimiz sözü tutacağız ve bir daha bu tür olayların yaşanmaması için çalışacağız. Ama bunun için sadece güvenlik güçlerine değil, cesur vatandaşlara da ihtiyaç var” dedi. Saksonya eyalet Başbakanı Kretschmer de cinayetleri sinsi olarak niteledi ve “sözlerin nasıl eyleme dönüştüğüne tanık olduk” diyerek insanları uyanık olmaya çağırdı.

PLAKETLERDEKİ İMLA HATALARI TEPKİ ÇEKTİ

MAĞDUR aileler sorumlusu Barbara John, kurban ailelerin davet edilmediği yönündeki eleştiriler için “Ziyaret için buraya gelmek isterler miydi sanmıyorum” dedi. Ailelerin daha önce kente davet edildiğini, ama gelmek istemediklerini söyledi. Bu arada kurbanlar adına dikilen ağaçların önündeki plaketlerdeki isimlerde imla hataları görüldü. Enver Şimşek, Almanca harflerle Simsek, Habil Kılıç Almanca Kilic olarak yazılırken, Abdürrahim Özüdoğru isminin Türkçe harflerle yazılmış olması, “Ya hepsi orijinal olarak ya da sadece Alman harflerle yazılmalıydı” tepkisine yol açtı. Ziyaret sırasında bir grup aşırı sağcı ise parkın karşısında “Merkel gitmeli” diye tezahürat yaptı.

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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