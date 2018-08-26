Merkel'den Mesut Özil açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMerkel'den Mesut Özil açıklaması
GeriDünya Merkel'den Mesut Özil açıklaması
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
26.08.2018 - 22:39, Son Güncelleme:

Merkel'den Mesut Özil açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Mesut Özil konusunda ülkede yaşanan tartışma biçiminin hoşuna gitmediğini söyledi.

Merkel, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de yayınlanan bir programa katılarak, sorulara cevap verdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in geçen hafta göçmenlerle “Kahve sofrasında” bir araya gelerek “Birinci ve ikinci sınıf vatandaş yoktur." sözleriyle ırkçılığa karşı bir açıklama yaptığının hatırlatılması üzerine Merkel, kendisinin de geçmişte göçmen kökenli gençlere sıkça “Ben sizin başbakanınızım.” dediğini aktardı.

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ile ilgili yaşanan tartışmaya da değinen Merkel, "Fotoğrafın doğru veya yanlış olduğu konusunda farklı fikirlerde olunabilir. Ancak ardından yaşanan tartışma biçimi kısmen hiç hoşuma gitmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Merkelden Mesut Özil açıklaması

Merkel, bu konuda net bir görüşe sahip olduğunu belirterek, “İster Özil olsun ister başkası olsun, göçmen kökenli birisi 'Bana bu toplumda düzgün bir şekilde davranılmıyor’ diyorsa, bunu en azından ciddiye almak ve konuşmak gerekir." ifadesini kullandı.

Türk kökenlilerle yaptığı bir görüşmede liseye giden başörtülü bir kızın kendisine "Ben Friedrichstrasse’de (Berlin’de bilinen bir cadde) yürüdüğümde benim matematikte pekiyi aldığıma kimse inanmaz. Bunu gözlere baktığımda anlıyorum." dediğini aktaran Merkel, “Bunu ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum. Benim böyle bir deneyimim yok." şeklinde konuştu.

Merkel, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in sözlerini önemli bulduğunu ve “Kahve sofrasını" düzenlemesini de harika bir fikir olarak gördüğünü kaydetti.

Almanya’da yaşanan zorunlu askerlik konusunda görüşlerini dile getiren Merkel, zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe girmesine karşı olduğunu belirtti.

Merkelden Mesut Özil açıklaması

NE OLMUŞTU

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ile eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndan sonra kendisine yönelik ırkçı ve ayrımcı saldırılar yapıldığı gerekçesiye Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Son dakika... ABD'de eğlence merkezine silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Papa çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Son dakika... ABD'de eğlence merkezine silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Papa çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber