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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Merkel’den Macaristan’a Demir Perde teşekkürü

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Merkel’den Macaristan’a Demir Perde teşekkürü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Soğuk Savaş’ın son döneminde Doğu Bloku’nun Batı’ya açılmasında önemli bir dönüm noktası kabul edilen ‘Pan-Avrupa Pikniği’nin 30’uncu yıldönümünde Macaristan’ın Sopron kentinde, bu ülkenin başbakanı Victor Orban ile görüştü.

2015’teki mülteci krizi sonrasında Orban ile fikir çatışması yaşayan Merkel, konuşmasında ‘Avrupa’nın birlik ve bütünlüğüne’ vurgu yaparak, Demir Perde’nin sona erdirilmesindeki rolü nedeniyle Macaristan’a teşekkür etti. Alman lider, mülteci krizi konusunda “Bazen, dünya ve Avrupa adına sorumluluklarımızı yerine getirmek için olağandışı bir şey yapmak gerekebiliyor” dedi. Bu konuda Merkel ile ters düşen Orban, “Biz, Avrupa’nın dış sınırlarını korurken Almanların da kale koruyucusuyuz” dedi. Merkel, 2015’teki mültecilere açık kapı politikası nedeniyle Avrupa’daki ‘aşırı sağcı’ hareketlerin güçlenmesi gibi siyasi dönüşümlerden sorumlu tutuluyor. 19 Ağustos 1989’da, Sopron yakınlarında sınır kapısının bir saatliğine sembolik olarak açılmasıyla yüzlerce Doğu Almanya vatandaşı Komünist bloktan ayrılarak Macaristan’a geçmişti. Bu olayın üç ay sonrasında Berlin Duvarı’nın yıkılmasının yolunu hazırladığı kabul ediliyor. Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl de “Berlin Duvarı’nın ilk taşı Macaristan’da kaldırıldı” demişti.

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