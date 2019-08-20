Merkel’den Macaristan’a Demir Perde teşekkürü
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Soğuk Savaş’ın son döneminde Doğu Bloku’nun Batı’ya açılmasında önemli bir dönüm noktası kabul edilen ‘Pan-Avrupa Pikniği’nin 30’uncu yıldönümünde Macaristan’ın Sopron kentinde, bu ülkenin başbakanı Victor Orban ile görüştü.
2015’teki mülteci krizi sonrasında Orban ile fikir çatışması yaşayan Merkel, konuşmasında ‘Avrupa’nın birlik ve bütünlüğüne’ vurgu yaparak, Demir Perde’nin sona erdirilmesindeki rolü nedeniyle Macaristan’a teşekkür etti. Alman lider, mülteci krizi konusunda “Bazen, dünya ve Avrupa adına sorumluluklarımızı yerine getirmek için olağandışı bir şey yapmak gerekebiliyor” dedi. Bu konuda Merkel ile ters düşen Orban, “Biz, Avrupa’nın dış sınırlarını korurken Almanların da kale koruyucusuyuz” dedi. Merkel, 2015’teki mültecilere açık kapı politikası nedeniyle Avrupa’daki ‘aşırı sağcı’ hareketlerin güçlenmesi gibi siyasi dönüşümlerden sorumlu tutuluyor. 19 Ağustos 1989’da, Sopron yakınlarında sınır kapısının bir saatliğine sembolik olarak açılmasıyla yüzlerce Doğu Almanya vatandaşı Komünist bloktan ayrılarak Macaristan’a geçmişti. Bu olayın üç ay sonrasında Berlin Duvarı’nın yıkılmasının yolunu hazırladığı kabul ediliyor. Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl de “Berlin Duvarı’nın ilk taşı Macaristan’da kaldırıldı” demişti.
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