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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerMerkel'den kritik 'Türkiye' açıklaması
Dünya Merkel'den kritik 'Türkiye' açıklaması
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Dünya
AA
13.03.2018 - 07:32, Son Güncelleme:

Merkel'den kritik 'Türkiye' açıklaması

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Merkel'den kritik 'Türkiye' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği'nin Türkiye ile diyaloğunun sürdürülmesi gerektiğini çünkü AB ile Türkiye'nin birbirine bağımlı olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dördüncü dönem başbakanlık görevini devralmadan önce yaptığı açıklamada, "Avrupa bankacılık birliği" gibi karmaşık projelerin "derinlemesine görüşmeler" yapılmasını gerektirdiğini, yeni hükümetin en önemli hedeflerinden birinin Fransa ile finans, savunma ve göçmenlik konularında bir uzlaşma zemini bulmak olduğunu söyledi.

Avrupa Yatırım Bütçesi konusunda hızla ortak bir zemin bulunması gerektiğini vurgulayan Merkel, “2012, 2013 yıllarında söylemiştim, ne istediğimizi ve bunun Avrupa bütçesine nasıl bir etki edeceğini konuşmalıyız. Bu sorularla yakından uğraşacağız” dedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı konusunda spekülasyon yapmayacağını vurgulayan Merkel, Avrupa Merkez Bankası’nın 2019 yılında göreve başlayacak yeni başkanının kim olacağı konusunda gelen sorulara, “Zamanı geldiğinde bu koltuk için gerekli adaylar hakkında görüşeceğiz. İyi adaylarımız olacak ama bugün bu konuda bir spekülasyon yapmayacağım” yanıtını verdi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir Avrupa kurumunun komutasında Alman olsun ya da olmasın kurumun imajı olabileceğinin en iyisi olmalıdır.”

Merkel, Euro Bölgesi reformlarının bu ay yapılacak Avrupa Birliği liderler zirvesine sunumunun ertelenmesi konusunda Fransa ile anlaşmaya vardıkları haberlerini yalanladı. "Ben ertelemeler konusunda herhangi bir şey söylemedim" diyen Merkel, "Mart ayı liderler zirvesinde reformlar konusunda nihai bir plan ortaya koymayacağız, fakat Aralık ayında ifade ettiklerimizden daha fazlasını söyleyebileceğiz. Tabii önümüzdeki 20 yılda Euro Bölgesi’nin her tarafı konusunda bir öngörüye sahip olmak zor" diye ekledi.

Türkiye ile AB ilişkilerine yönelik açıklamalar da yapan Merkel, AB’nin Türkiye ile diyaloğunun sürdürülmesi gerektiğini çünkü AB ile Türkiye'nin birbirine bağımlı olduğunu söyledi.

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