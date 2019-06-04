Merkel’den kritik AB ve ABD mesajı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Briliği’nin (AB) ABD ile arasındaki problemleri bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.
Alman Sanayisi Gününde konuşan Merkel, Fransa’yı AB ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerine karşı çıkmakla suçladı ve iki taraf arasındaki bir ticaret anlaşmasının varoluşsal bir önemi olduğunu söyledi.
AB üye ülkeleri, ABD ile ticaret görüşmeleri konusunda yapılan oylamada olumlu oy kullanırken, Fransa görüşmelere karşı çıkmıştı.
AB Ticaret Müfettişi Cecilia Malmstrom, ticaret görüşmelerinin ne zaman başlayacağı konusunda topun ABD’de olduğunu söylemişti.
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