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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
05.07.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Merkel'den itiraf gibi sözler! 'Türkiye'yi ihmal ettik'

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Merkel'den itiraf gibi sözler! 'Türkiye'yi ihmal ettik'

Almanya Başbakanı Merkel, mülteci krizine ortak çözümler bulmak için Berlin'de bir araya geldiği Macaristan Başbakanı Victor Orban ile anlaşamadı. Merkel, 2015'te Avrupa'ya mülteci akınından Avrupa'nın Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgilenmemesini sorumlu tuttu.

BAŞBAKAN Merkel, Avrupa'da kaydı bulunan mültecilerin Almanya sınırlarından geri çevrilmesi için yaptığı ikili görüşmelerde Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı kabul etti. Görüşmeden sonra ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Macaristan Başbakanı Orban ile mülteci konusunda çok farklı görüşlerde olduklarını söyledi.

2015'te mültecilere kapıları açarak, Avrupa'ya mülteci akınına sebep olmakla suçlanan Merkel şöyle dedi: Ben 2015'i insani açıdan bir istisnai durum olarak gördüm. Biz Suriye'deki mültecilerin durumunu, Türkiye'deki mültecilerle ilgilenmeyi ihmal ettik. Türkiye ile mülteci sözleşmesi yaptık. Bunun karşılığında Türkiye'den mülteci almayı kabul ettik. Yoksa Türkiye bizimle sözleşme yapmazdı.”

ORBAN: DÜNYAMIZ FARKLI

Merkel ile Macaristan Başbakanı Orban'ın basın toplantısı karşılıklı atışmalara sahne oldu. Merkel, “Göç konusunda Macaristan ve Almanya farklı görüşlerde. Maalesef Macaristan Başbakanı Venedik açıklamasını bizim gibi görmüyor. Bizim sorunumuz, Macaristan Dublin kurallarından kendisini sorumlu tutmuyor. Mültecilerin asıl Yunanistan'da kayıt altına alınması gerektiğine işaret ediyor.”

Macaristan Başbakanı Victor Orban bu eleştirilere hemen karşılık verdi: Merkel'le dünyayı farklı gördüklerini söyleyen Orban, “Macaristan güney sınırına çit çekti. Biz Macaristan'a mültecilerin girişini engellemekle sadece Macaristan'ı değil, Almanya'yı da koruyoruz. Almanya'nın Macaristan'ı yeterli dayanışma göstermemekle eleştirmesi bizi çok üzüyor. Biz 8 bin askerle 24 saat sınırlarımızı koruyoruz. Bu, Almanya için çok açık bir destek. Çünkü sınırdan çevrilen mülteciler Almanya'ya gelemiyor.”

Bunun üzerine Başbakan Merkel, karşılık verdi. Merkel “Biz Macaristan'ın AB'nin dış sınırlarını korumak için verdiği hizmeti takdir ediyoruz” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.07.2018)
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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