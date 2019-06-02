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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.06.2019 - 20:09, Son Güncelleme:

Merkel'den istifa eden 'Nahles' açıklaması!

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Merkel'den istifa eden 'Nahles' açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki hükümet çalışmasını ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceklerini bildirdi.

Merkel ve Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU Genel Merkezi'nde koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in görevlerinden istifa etme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Merkel, Nahles ile Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı döneminde, daha sonra da SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grubu Başkanlığı yaptığı dönemlerde birlikte çalıştığını anımsatarak, bu çalışmaları karşılıklı güven içinde yürüttüklerini belirtti.

Nahles'in istifasının ardından SPD'nin yönetim konusunda karar alması gerektiğine işaret eden Merkel, "Böyle olmasına rağmen biz hükümet çalışmasını tüm ciddiyet ve büyük sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

CDU Genel Başkanı Kramp-Karrenbauer de Nahles'in kendisini bu sabah aradığını ve SPD Genel Başkanlığı'ndan ve Federal Meclis Grubu Başkanlığı'ndan istifa edeceği hususunda bilgilendirdiğini aktardı.

Kararı büyük saygıyla karşıladığını ifade eden Kramp-Karrebauer, şimdiye kadar birlikte yaptıkları çalışmalardan dolayı Nahles'e teşekkürlerini bildirdi.

SPD'nin, koalisyonu olumsuz etkilememek için parti içindeki görevlendirmeyi hızlı şekilde karara bağlamasını umduğunu belirten Kramp-Karrenbauer, "Biz büyük koalisyondan yana durmaya devam ediyoruz. Biz iyi bir hükümet politikasıyla ülkemize hizmet etmek istiyoruz." dedi.

Kramp-Karrenbauer, CDU'nun istikrarlı bir hükümet için katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Almanya'da hükümetin ortağı SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles, iki gün içinde her iki görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Merkel ve Kramp-Karrenbauer'in koalisyondan yana tutum sergilemesine rağmen Nahles'in istifa kararının, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile SPD arasındaki koalisyon hükümetini nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

SPD üyelerinin bir bölümü başta Nahles olmak üzere SPD yönetimini CDU/CSU ile koalisyona girmesinden dolayı eleştiriyor.

Nahles'in istifa kararında geçen hafta Avrupa Parlamentosu ve Bremen Eyalet Meclisi seçimleri ile dün yayınlanan anket sonucunun etkili olduğu belirtiliyor.

26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 2014'e göre yüzde 11,4 oy kaybıyla yüzde 15,8 oranında oy alarak büyük hezimet yaşayan SPD, aynı gün gerçekleşen Bremen Eyalet Meclisi seçiminde de yüzde 24,94 oy aldı ve eyalet seçimlerini 73 yıl sonra ilk kez CDU'nun arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.

Forsa şirketi tarafından yapılan ve dün akşam yayımlanan anket de SPD'nin bugün seçim olsa yüzde 12 oranında oy alabileceğini göstermişti.

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