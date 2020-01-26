Haber Giriş: 26.01.2020 - 19:32,
Merkel'den İstanbul paylaşımı! 'Allahaısmarladık'
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Instagram hesabından Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ilgili yayımladığı hikaye serisini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yürüdüğü bir İstanbul fotoğrafıyla bitirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel, veda ederken sosyal medya hesabı Instagram'dan 'Allahaısmarladık' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürüdüğü bir İstanbul fotoğrafını paylaştı.
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