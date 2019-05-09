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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.05.2019 - 21:37, Son Güncelleme:

Merkel'den İran mesajı: Diplomatik çözümden yanayız

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Merkel'den İran mesajı: Diplomatik çözümden yanayız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri kısmen durduracağı açıklamasına ilişkin, anlaşmanın hem Avrupa Birliği (AB) hem de İran için iyi olduğunu ve İran’ın gelecekte nasıl hareket etmesini iyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Romanya’nın Sibiu kentinde düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi’nden sonra düzenlediği basın toplantısında çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Alman Şansölye, İran’ın diplomatik çözümden yana olduğunda barışçıl çözümden yana olduğunu gösterebileceğini, bunun bir artı değer olacağını ifade etti.

İsrail'in devlet hakkının tanınması veya Suriye ve Yemen’deki bölgesel faaliyetlerinden dolayı İran ile zıt düştükleri konuların da bulunduğuna işaret eden Merkel, ancak nükleer silahlanma konusunu müzakereyle çözmekten yana olduklarını kaydetti.

Merkel, "Nükleer anlaşmanın iki taraf için de iyi olduğuna inanıyorum ve İran'ın bundan dolayı gelecekte ne yapacağını iyi düşünmesi lazım. Burada biz
elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Biz diplomatik çözümden yanayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda ABD ile görüş ayrılıklarının da olduğunu vurgulayan Merkel, burada Avrupa’nın ortak tutumunun daha önem taşıdığını ve gerilimi tırmandırmaktan yana olmadıklarını ifade etti.

Angela Merkel, zirvede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in bir sunum yaptığını ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetine ilişkin AB'den destek istediğini belirtti.

Merkel, zirvede, Türkiye'nin sondaj faaliyeti nedeniyle AB tarafından herhangi bir yaptırım konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine de “Yaptırım konusu gündeme gelmedi.” dedi. 

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