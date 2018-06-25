Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimi yeniden kazandığı için tebrik etti ve Türkiye ile daha çok partner olmak istediklerini vurguladı.
Almanya Başbakanı Merkel, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
Merkel tebrik mesajında şöyle dedi: çok saygıdeğer Cumhurbaşkanı, yeniden seçilmenizden dolayı sizi kalpten tebrik ediyorum. Almanya ve Türkiye'yi birbirine bağlayan uzun yıllara dayalı bir dostluk var. Bizim çok yönlü ikili ilişkilerimize vatandaşlarımız arasındaki yoğun karşılıklı alışveriş ve sıkı beraberlikler damgasını vuruyor. Yakın ve Ortadoğu'daki dönüşümler ve bunun sonucu yaşanan mülteci hareketi bizim ülkelerimizi son derece etkiliyor. Türkiye bu konuda büyük bir sorumlulk gösterdi. Biz demokratik katılım ve hukuk devleti düzeninin güçlü olduğu istikrarlı ve çoğulcu bir Türkiye'nin daha çok partneri olmak istiyoruz. Sizinle birlikte ülkelerimiz arasındaki işbirliğini canlandırıp derinleştireceğimize seviniyorum. Size önünüzdeki görevleriniz için bol başarı ve şans diliyorum.
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