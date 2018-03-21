Merkel’den Afrin itirazı
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, hükümet programını açıkladığı Meclis’teki konuşmasında Suriye’de Doğu Guta’da yaşanan Esad rejiminin saldırılarını ve Rusya’nın buna göz yummasını kınadıklarını söyledi. Merkel, “Türkiye’nin tüm haklı güvenlik çıkarlarına rağmen Afrin’de olup bitenler de kabul edilemez” dedi.
Suriye’deki iç savaş nedeniyle yaşanan mülteci göçünün Almanya’da toplumu böldüğünü söyleyen Merkel, bir daha bu olayların tekrar etmemesi için siyasi çözümler gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “İnsan tacirlerinin önünü kesmek için Türkiye-AB sözleşmesini karara bağladık. Türkiye’ye milyonlarca mültecinin bakımı için mali yardım yaptık. İkinci dilim olan 3 milyar Euro yardımı daha AB’nin hazır etmesi gerekecek. Ben Türkiye-AB sözleşmesinin çok karşıtları olduğunu biliyorum. Ama ben bu sözleşmeyi her zaman savunacağım. Çünkü Ege’de boğularak ölmekten ve insan tacirlerinin yaptıklarına seyirci kalmaktan çok daha iyi.
Doğu Guta’da korkunç olaylara tanık oluyoruz. Örneğin bir okulu bombalayan Esad rejimini, ama aynı zamanda ona göz yuman Rusya’nın tavrını sert biçimde kınıyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin tüm haklı güvenlik çıkarlarına rağmen Afrin’de olup bitenler de kabul edilemez. Binlerce insanın takibe uğramasını, ölmesini ve kaçmak zorunda bırakılmasını kınıyoruz.”
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